資金浪潮來襲！法人看好4族群　中長線可找半導體市值ETF逢低布局

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本週大盤帶量攻克季線之上，法人盤點近期台股可留意的多空因素包括總經數據的疲弱與穩健，以及台積電法說預估正面、AI相關需求不如預期等，看好散熱、台積電相關類股、半導體耗材，以及PS遊戲機族群等4族群，建議投資人中長線可找半導體市值型ETF逢低布局。資金浪潮來襲，繼美國降息2碼確立、中國9月24日降准、降息、降房貸利率等三降猛救市，掀起全球資金蜂湧至風險性資產，其中，具基本面佳的亞洲股市中，台股掀起資金瘋狗浪，首波受惠的台股市場中，包括護國神山台積電重返千金股；IC設計股的力旺、創意昨（25）日更飆漲停板作收，其他IC設計股信驊、祥碩、譜瑞-KY等漲幅也衝7%，至於先進封裝指標股京元電子，也有逾5%的強勢表現，看出台股資金重新聚焦半導體股及半導體ETF。根據證交所統計，台股25日大漲329.82點，指數重返季線上且帶量，營造第4季多方攻勢，其中，半導體股表現脫穎而出，台股原型ETF中，多檔半導體ETF單日漲幅更超越大盤表現，市場法人表示，台積電ADR於24日大漲、台積電順利重返千元，加權指數價漲量增延續短多趨勢。法人預估未來在美、中兩國股市維持多方態勢下，台股有望由權值股領軍繼續上攻，資金將重新聚焦受惠AI、高效能運算及雲端產業等需求暢旺帶動，以及消費性電子新品備貨效應啟動後的電子利基股。法人表示，近期市場氣氛轉佳，唯11月仍有美總統大選，選舉結果及未來中美兩國政策博奕，仍是不確定因素，建議投資人現階段挑選電子股進場佈局，不妨著眼於中長線前景暢旺的AI半導體績優股，其中，全球半導體股受惠AI市場需求強勁驅動，先進製程及封裝技術優勢將磁吸重視基本面的機構法人資金回補，加上歷年9月為半導體股價低迷效應刺激，中長線投資人趁9月開始低接佈局，搶先在第4季波段行情前卡位。美國9月在可能軟著陸情況下啟動降息循環，科技股受惠降息利多，將繼續扮演成長股的領頭羊，而台灣半導體供應鏈扮演全球科技業的重要樞紐，現階段更成功站穩在AI趨勢浪尖上，更值得投資人可趁目前股價估值合理階段，持續低接作分批布局，或者改採定期定額長線擁抱半導體ETF，是掌握AI世代新科技財的最佳選擇。法人指出，近期台股多空因素在利多方面，可留意加權指數攻上季線加權指數攻上季線、台積電法說預估正面等，利空方面則關注 指標企業9月營收不如預期、相關需求不如預期等，以及總經數據趨向穩健或疲弱，看好類股包括散熱、半導體耗材（化學品）、PS遊戲機族群，以及台積電相關類股如矽光子、設備、材料等。法人建議，本週大盤帶量攻克季線之上為多方訊號，建議精選潛力個股佈局，股價較有發揮空間。