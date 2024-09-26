F1台中／7家必比登餐廳推薦　夜間部爌肉飯、膳馨桌菜送賽車模型

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▲「放牧黑雨煙燻雞」是將雞肉剁塊之後，又刻意拼成黑馬之樣貌，寓意一馬當先。（圖／膳馨提供）

▲2024米其林必比登台中新上榜餐廳「裡小樓」以台灣家常菜和小菜聞名，特色是金門老壇高梁香腸，腸衣帶濃郁酒香。（圖／台中市政府提供）

▲台中的夜間部爌肉飯去年首入選米其林必比登，該店本就是排隊人氣小吃。（圖／翻攝米其林官網）

▲今年新上榜必比登的繡球餐廳，以麵食聞名。（圖／台中市政府提供，2024.08.23）

▲馨苑小料理標榜份量小巧、少油少鹽。（圖／翻攝米其林官網）

台灣首場Red Bull Showrun Taichung將於9月28日在台中市政路前將封街展演，當天可親眼目睹真正的Red Bull Racing一級方程式賽車，門票目前已銷售一空。9月28日逢週六，要前往台中共襄盛舉的民眾也可順便來趟美食之旅，尤其台中有多家餐廳接獲米其林必比登肯定，美味之外價格也實惠，《NOWnews今日新聞》整理台中必比登餐廳，皆是靠近活動場地台中市政路，屬於西屯區、西區等範圍，共7家名單一次看。多年獲米其林必比登殊榮，今年則列於入選餐廳之列。菜單以台菜為基礎，結合客家與四川料理元素。有趣的是，因應此次F1賽車展演，更推出推出了「Energy UP！一馬當先」1萬6888元飆速限定桌菜，9月底前訂購，再贈Red Bull F1賽車模型車一台。桌菜菜色包含「放牧黑雨煙燻雞」，雞肉剁塊之後又刻意拼成黑馬之樣貌，貼合主題；另外還有「川瑜潑辣酸菜魚」、「魷魚螺肉蒜」菜色，搭配以康普茶加入Red Bull調製而成的特調飲。地址：台中市西區存中街21號電話：(04)2372-1650是今年2024年首次進榜，主打台式家常菜、小菜，米其林官網推薦的菜色是醬冬瓜滷肉飯、鹽焗玉米雞腿與金門高粱香腸，其中滷肉飯加了醬冬瓜，增添了甘醇，也推薦加點半熟玉子搭配，未熟蛋黃混入白飯裡顯得更滑口。另外，香腸則是腸衣輕薄，酒香濃郁，很值得一試。地址：台中市西屯區西屯路2段293巷50號電話：(04)2452-5657標榜是不添加中藥材滷包，只將白毛豬的各部位，加入特調比例的紅蔥、辣椒、冰糖與醬油滷製，豬腳富有膠質，腿扣半肥半瘦，吃起來卻肥而不膩。地址：台中市西區美村路一段203號電話：(04)2301-3588從店名顧名思義，店家主攻落日後時段營業，尤其深夜更是常見大排長龍盛況，去年還曾發生有男客因不耐久候而砸店，最後爌肉飯沒吃到，倒是吃到警方為制止其行為而使用的辣椒水。爌肉是以五花肉滷製，呈現誘人琥珀色，搭配酸菜，入口肥而不膩，更建議搭上辣菜脯，還有各式臺式小菜，如滷白菜、油豆腐等，米其林官網更建議再加上一碗骨宰肉豬血湯。▪️地址：台中市西區精誠路109號電話：(04)2320-0735以台灣菜為主，亦有融合南洋咖哩，或是日式味噌等風味的菜色。食材講究，挑選來自經產銷履歷驗證的小農，像是米飯就是採用台中194號米。每份主餐約莫300元上下，附有燉湯或是飲品，另也有炒時蔬、雞翅等單點小菜。▪️店家資訊地址：台中市西區模範街24巷1號電話：(04)2305-2933今年首入必比登榜單的文青風麵店，因為老闆娘曾經營江浙菜私廚，所以這裡的麵食以川味和江浙風味為主，雖帶辣但是辣度溫和，小菜尤其值得精緻，很值得一試。一週只開三天，正巧是週五～日，老饕們可把握此次機會順嚐。地址：台中市西區中興街102號電話：0975-892-139多年獲必比登肯定的「膳馨」旗下的品牌，標榜份量小巧、少油少鹽，將台菜做成個人份，每到主餐300、400多元，可再加錢升級成套餐。米其林推薦菜色包含芋奶鮮嫩雞骨球、菠蘿遇見櫻桃鴨，還有特色小菜「花枝槓上雞肉丸」。地址：台中市西區民生北路106號電話：(04)2302-9989