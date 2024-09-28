上班族忘東忘西又爆瘦！與失智無關　「肺癌轉攻腦」標靶藥續命

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今年60歲的李先生是一名上班族，平常身體硬朗，還規則健身，最近這2個月卻常忘東忘西，而且食慾不振，個性也變得沈默，體重並減輕約10公斤，家人還以為是失智症，但就醫後發現右前額有3.5公分的腦瘤，另於肺部也找到3公分的腫瘤，經診斷為肺癌腦轉移，目前仍接受標靶藥物治療中。國泰醫院神經外科主任謝政達指出，依照國健署癌症登記報告，大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌是前5大常見癌症，不過肺癌死因已連續44年排名國人十大死因前2名，民眾應多加利用「肺部低劑量電腦斷層掃描」，才能及早偵測到直徑小於1公分的肺腫塊或肺結節，根據腫塊的形狀、大小及密度特徵，有助於早期發現肺癌。謝政達也說，當肺癌轉移至腦部時，若腫瘤較小或侵犯無功能性的區域，病人可能一點症狀都沒有，但若腫瘤較大、侵犯有重要神經功能區域，造成腦水腫或顱內壓上升時，患者可能會有頭痛、噁心感、食慾差、癲癇、局部神經功能障礙，例如記憶變差、情緒改變、失語症、視力模糊、肢體乏力、走路不穩、甚至昏迷等，而腦部的核磁共振（MRI）檢查為目前評估腦部腫瘤最標準的診斷工具。針對治療，謝政達表示，在腦部有肺癌轉移性腫瘤的狀況下，現有多種具備一定療效，且目前有一套評估方式，可依發病年紀、功能狀態評分表得分數、有無轉移到其他器官、腦部轉移性腫瘤數目，及腫瘤分子基因的表現等，預測患者未來在後續治療上的存活率。謝政達強調，透過定期健檢，有助於提早發現肺癌，類似李先生這樣的情形會比較少見，也提醒民眾若發現肺癌後，除了儘速治療外，更重要是配合醫師門診定期追蹤，以防癌症轉移至腦部的狀況發生。