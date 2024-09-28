解尿不順沒就醫！退休已攝護腺癌末期　「3合1治療」拚活過5年　

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▲國內攝護腺癌病人近三分之一確診時，都已是第4期。（示意圖／取自photoAC）

65歲莊先生事業有成，但長期解尿不順，卻因工作太忙，一直沒有時間詳細檢查，好不容易屆齡退休後，才到泌尿科好好處理此困擾，沒想到初步的超音波、抽血檢驗已發現異常，經切片後，證實為攝護腺癌晚期，已轉移到多處淋巴及骨頭，他難過之餘，決定接受「三合一治療」，結果療效顯著，也爭取到更多與家人相處時光。國泰醫院泌尿科主治醫師唐靖說，攝護腺癌初期的症狀，包含解尿不順、頻尿、夜尿、急尿等，與一般攝護腺肥大的症狀幾乎完全相同，且有些甚至毫無症狀作，因此在早期有症狀儘速接受檢查格外重要。遺憾的是，或許是台灣男性普遍對於身體的不適較易忽略，或忍耐力較高，國內攝護腺癌病人近1/3確診時已是第4期，比例遠高於歐美、日韓等同為醫療進步的國家。對於第4期轉移性攝護腺癌的治療，唐靖指出，與早期攝護腺癌以手術或放射治療為重心不同，第4期會以荷爾蒙阻斷治療為主，而在過去的治療準則中，這項治療會持續使用直到失效，轉成「去勢抗性攝護腺癌」，才會接續使用化學治療或標靶治療等。然而，即使有多線藥物治療，第4期病人的存活時間大多落在5年內，所幸近10年間陸續有多種新世代荷爾蒙阻斷劑上市，患者存活也開始出現曙光。唐靖表示，根據近年一份大型研究顯示，高風險的轉移性攝護腺病人若及早合併使用「傳統荷爾蒙阻斷治療」、「新型荷爾蒙阻斷劑」及「紫杉醇化學治療」，即所謂的三合一療法，相較於只使用傳統荷爾蒙阻斷和化學治療，整體死亡率可大幅下降，並延後患者進入去勢抗性攝護腺癌的時間，整體而言，可使第4期患者平均存活超過5年。此外，唐靖指出，化學治療雖可能使病人產生疲累或白血球低下等不良反應，但仍有8成5可完整接受三合一療程，且多數因化療造成的副作用，都會在化療結束後改善。唐靖也說，由於相關研究成果顯著，衛福部已宣佈從2024年5月1日起，三合一治療納入全民健保，不但適用患者一年可省下近百萬元費用，全台的轉移性攝護腺癌治療藍圖也將大為改變，希望民眾能多加了解並勇敢嘗試三合一療法，以爭取更多遠方的希望。