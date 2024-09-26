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電動輔助自行車「閃電標章」未到手就打廣告　公平會開罰5萬元

記者魏妤庭／台北報導

▲微笑元素創意蓋驗有限公司在網站銷售電動輔助自行車，但閃電標章未到手就進行廣告宣稱，遭公平會開罰5萬元。（圖／公平會提供）
▲微笑元素創意蓋驗有限公司在網站銷售電動輔助自行車，但閃電標章未到手就進行廣告宣稱，遭公平會開罰5萬元。（圖／公平會提供）
微笑元素創意概念有限公司於網站銷售電動輔助自行車，廣告宣稱「具台灣合法上路閃電標章」，但尚未取得就在廣告宣稱，公平會委員會議昨（25）日認定此舉違反公平交易法第21條第1項規定，處以新台幣5萬元罰鍰。

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公平會表示，微笑元素公司在網站銷售「UDX 極簡霧灰銀」電動輔助自行車，自112年4月至11月廣告宣稱「具台灣合法上路閃電標章」，使消費者認為該款自行車已經獲得交通部審驗合格並取得閃電標章。

公平會指出，經調查結果，該款電動自行車的「電動輔助自行車型式安全審驗合格證明」是交通部在112年11月29日核發，所以廣告期間所宣稱「具台灣合法上路閃電標章」並非事實，已屬廣告不實。

公平會提醒，廣告刊載取得閃電標章、合格標章等內容，是影響消費者對電動自行車進行交易的決定因素，業者應注意廣告資料的正確性，以免觸法。 

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