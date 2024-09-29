課業壓力大！國中生考試必失眠啜泣　專家揭「10警訊」防焦慮炸鍋

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▲一名國中生幾乎每天寫作業到半夜，種種壓力使她非常焦慮，不只考前失眠，壓力大時還會把手抓到紅腫、流血。（示意圖／取自photoAC）

剛上國中的小羽（化名）發現課業比想像中難，而且每週有4天要上補習班，幾乎每天都寫作業或複習到半夜，種種壓力使她非常焦慮，在考前都會失眠，壓力大時除會把手抓到紅腫、流血，還會獨自關在房中哭泣，後來爸爸媽媽決定帶她去尋求心理治療，狀況才有改善。國泰醫院精神科臨床心理師楊宇祈說，某些家長認為孩子生活單純，應該沒有太大的壓力，但事實上學生面臨的壓力不少，可能是個人因素，例如自我要求高、害怕失敗、擔心被評價等，也可能是家庭因素，例如父母對孩子的期望、手足或親戚小孩間的比較等，也可能是學校因素，包括同儕競爭、老師要求、作業與考試多、上課內容困難等。楊宇祈表示，焦慮並非全然只有壞處，適度焦慮有助保持警覺心，留意當下自身狀態，也會鞭策自己提前準備，但過度焦慮可能引發情緒、生理及行為層面的困擾，有些孩子可能較不擅長主動覺察自我狀態、表達情緒，需要家長多留意孩子，若發現下列狀況，必須有所因應：■睡眠問題。■容易疲倦。■難集中注意力。■情緒低落、憂鬱。■煩躁易怒，或是易哭鬧。■過度緊張、擔憂許多事。■社交減少、退縮。■經常有生理不適，如肚子痛、頭痛等。■逃避行為，如不願意上學。■自我傷害行為。楊宇祈指出，若察覺孩子高度焦慮，家長首先要注意穩定自己的情緒，再思考如何與孩子共同克服難關，而與孩子互動過程中，應保持開放態度、用心傾聽，並透過引導的方式，讓小孩能釐清壓力成因，同時協助小孩設定合理的學習目標、時間管理。此外，家長應設法增加子女解決問題的方法，並培養紓壓的訣竅，包括運動、繪畫、音樂等，建立豐富的休閒習慣，更能協助孩子有效調節壓力。楊宇祈強調，人不可能永遠沒有壓力，也不可能將焦慮永遠排除，家長能做的是用心瞭解孩子的壓力來源，使小孩能適當與壓力、焦慮共存，這樣對課業或日後進入職場都會有幫助。