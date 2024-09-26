批張智倫嗆「退總預算剛好」　吳崢諷：身家百億不在意老百姓生活

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國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團日前在程序委員會中將中央政府總預算案暫緩列案，民進黨發言人吳崢則指出，藍委張智倫嗆聲，「退回總預算剛好而已」，把學生、兒童等預算權擋光，顯然家族身家超過100億元、個人持有土地就高達92筆的建商大立委，不太在意中和老百姓們的生活。立法院藍白聯手封殺行政院114年總預算案，引發爭議，國民黨立院黨團重申，退回114年度中央政府總預算，並沒有刪除預算一毛錢，在網路上製作梗圖、影片、懶人包稱在野黨聯手刪除育兒津貼、老人長照或租屋補助等，全部都是錯假訊息。對此，吳崢表示，明年度大家的癌症防治經費、租屋族的補貼、學生們的學費補貼，還有軍公教調薪、村里長的補助，通通都沒了。吳崢批評，中和的國民黨立委張智倫，舉手支持所有預算通通都退回，不給大家用，還說「剛好而已」，兒童、學生、長輩、病患的福利和照顧預算全部擋光光，張智倫強調，「剛好而已」。吳崢諷刺，顯然家族身家超過100億元、個人持有土地就高達92筆的建商大立委，不太在意中和老百姓們的生活。