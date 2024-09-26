台中道安不佳！立委籲交通部勿縱「放牛班」　陳世凱：督促管考

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東海大學女大學生最近遭到客運撞上死亡，也讓「行人地獄」議題再度浮上檯面。民進黨立委蔡其昌今（26）日引述數據指出，台中市的交通傷亡人數相對其他縣市還要嚴重，交通部不該縱容「放牛班」，呼籲針對無力改善道路安全的地方政府強硬處分。交通部長陳世凱回應，將會協助台中市政府精進相關措施並且督促管考情況。東海大學2名女大學生最近步行經過台中市中山路、綠川東街口的斑馬線上，遭到轉彎行駛的巨業客運公車司機撞上，造成1死1傷的悲劇，台中市長盧秀燕事後對此公布5大行動，包括「重罰巨業客運120萬元」、「要求中市所有客運業者，10天內召回轄內1300名駕駛員，重新進行行車安全教育訓練」、「針對這次事故路口與全市20大易肇事路口重新檢視、強化安全措施」、「研議再提高客運業者重大事故的記點比重，針對情節重大者，不但將扣除補助款，更要收回路權嚴懲」、｢行車安全輔助系統，年底前本市公車全面完成安裝，並要求職業駕駛確實遵守交通安全規範，否則將要重罰」。另一方面，身故女大學生的媽媽後來透過律師聲明提到，感謝學校教授與教官、社會各界的資源提供的協助措施，期盼台中市政府實地勘察交通設施從中找出隱患，避免再度發生憾事，坦言「我不希望孩子走在路上，戴著盔甲保護自己」，並且期盼用路人更能重視自身安全，「我孩子的犧牲才是有意義的。」民進黨立委蔡其昌今日在立法院交通委員會，公布今年6月以前統計數據，指出「台中市交通傷亡人數相對其他縣市來說最為嚴重｣，是以28人位居榜首而且相較去年同期增加7人。他也公布交通部、內政部與地方政府合作加速改善行人交通安全設施、盤點799處優先改善路口進度的統計報告，不過台中市政府獲得中央機關的預算編列改善路口預算，今年8月以前卻在8處路口當中只有改善4處路口。蔡其昌認為，交通部過於縱容道路交通安全的「放牛班」，希望除了台中市，中央機關也能針對其他對於道路安全措施執行過慢、用路人安全投入關注過少的地方政府祭出強硬的手段進行處分。陳世凱指出，將會主動協助台中市政府的交通安全改善措施，也將道路安全成績較差的縣市數據公開網上給予壓力，也會邀請行政院道路安全工作會報進行專案報告，不過台中市政府已有來過行政院進行專案報告，說明未來將會如何改善當地交通情況，之後也會持續協助並且督促管考情況。民進黨立委何欣純表示，身故女大學生是東海大學的學妹，因此嚴厲要求中央機關合作地方政府針對科技執法、道路交通安全相關的配套措施，「大家都是責無旁貸。」她也指出，台中市1名襄陽高中的16歲女高中生，3年前在校門口遭到客運撞上身亡，對方的阿公、阿嬤在如今看到類似的事故更加的悲痛。何欣純表示，各級學校宣導學生守法行走斑馬線，「守法卻被公車撞死。」她也引述東海大學身故女大學生媽媽的想法「難道以後我們的孩子走在路上，都要戴著盔甲保護自己」，認為陳世凱的母校也是東海大學，而且早年深耕台中市，對於當地的交通概況並不陌生，如今升官也也應顧及全國的用路人安全，因此責無旁貸。陳世凱回應，自己是有孩子的人，每天也會行經馬路，對於東海大學女大生遭到客運撞上死亡的事故相當難過，身為交通部長未來也會繼續在這方面努力，針對該起事故，他也指出，法律強制規定大客車、大貨車經過馬路左右轉必須停等，否則會有相關罰責，客運的輔助系統為何事前每有發揮作用，可能也與駕駛人有無助益有關，「法令宣導是由中央機關合作地方政府，『不敢不停等』的情況要有執法方面的協助措施，能讓司機知道假使不這麼做，會有嚴厲的懲罰。」