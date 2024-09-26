NCT成員在玹要當兵了！SM證實：11月4日入伍　兵種、退伍日期曝光

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▲▼在玹先預告11月將入伍當兵，履行國民兵役義務。（圖／在玹IG）

南韓人氣男團NCT成員在玹擁有創作和歌唱才華，沒想到，上個月底才推出個人首張專輯，展開Solo生涯，今（26）日所屬的SM娛樂突然宣布，27歲的他預計在11月4日入伍服役，單位為陸軍軍樂隊，2026年5月初退伍，令粉絲錯愕又不捨。據韓媒《StarNews》獨家報導，在玹將於11月4日正式進入部隊當兵，兵種為陸軍，而在結束基礎軍事訓練後，他會以軍樂兵的身分服完役期，預定2026年5月3日退伍。對於在玹當兵消息，SM娛樂第一時間證實，聲明中表示：「在玹報考陸軍軍樂隊，今天收到兵務廳的合格通知。因此，他將於11月4日以現役身分入伍，履行兵役義務。」公司提醒，新兵入伍當天有很多役男和家長會出席，為防止現場過於混亂導致發生事故，不會舉行任何有關歡送的活動，「希望大家在在玹服完兵役健康回歸前，給予他不變的支持與愛。」在玹入行8年，今年8月26日終於發行個人專輯《J》，Solo出道，他親自參與詞、曲創作，還構思專輯的方向和名稱，主打歌〈Smoke〉走嘻哈、R&B曲風，顧及全球粉絲，除了韓文版還灌錄英文版本，為感謝台灣粉絲，在玹特別錄製問候影片，分享專輯籌備的過程，並介紹主打歌內容，以及成員對專輯的反應。此前，在玹特別向台灣粉絲告白：「聽我的歌，天天都是情人節！」怎料，才Solo出道滿1個月，便宣告即將停工服兵役，暫別演藝圈2年，而他是繼4月赴海軍軍樂隊服役的泰容之後，第二位入伍的NCT成員。