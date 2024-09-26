加薪4成又申請大功　台鐵董座杜微喊冤：按規定領、沒幫自己加薪

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台鐵今年公司化，台鐵產業工會日前批評台鐵公司董事長杜微為自己加薪4成，還以督導台鐵改革申請記大功。對此，杜微回應表示，加薪依照國營事業規定，記功則待董事會及交通部同意。立法院交通委員會今（26）日邀請交通部長陳世凱，以及國營臺灣鐵路股份有限公司董事長杜微就「臺鐵公司化執行情況、獎敘規範暨軌道月台旅客安全規劃」進行專題報告，並備質詢。杜微會前接受媒體聯訪，被問及才任董事長不到一年就加薪4成，和記一支大功是否合理？對此，杜微表示，加薪不是他訂的，這個薪水和程序跟國內所有國營企業一樣，他的薪水是按照政府核定的國營企業薪資來領取，而不是自己給自己加薪。至於申請大功一事，杜微表示，台鐵公司治理有各項規定，該案連內簽都還沒成立，任何獎懲都要經過公司考成委員會審議，而考成委員會也會有票選委員維持公正性。董事長、總經理的獎懲都要經過董事會審議，董事會審議完成後，還要向交通部報告，處理將會特別謹慎，也都是依照相關規定進行。台鐵產業工會日前發布新聞稿，批評杜微8月已為自己加薪40%，9月又向交通部邀功，以督導辦理「台鐵公司化轉型改革業務」名義，申請記大功一支，反觀在第一線辛苦輪班、搶修工作的員工，則依然低薪。