日本護衛艦首次通過台灣海峽　林憶君：國際水域有權「無害通過」

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日本海上自衛隊的護衛艦「漣號」（さざなみ）昨日通過台灣海峽，這是自日本海上自衛隊1954年成立以來首次有日本軍艦通過台灣海峽。民眾黨立委林憶君今（26）日表示，台灣海峽是國際水域，任何國家的船艦都有權進行「無害通過」，且日本的行為較解放軍克制，也展現了作為印太地區和平穩定的維護者應該有的表現。根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》報導，多名日本政府關係人士透露，日本海上自衛隊的護衛艦「漣號」25日上午從東海一側開始通過台灣海峽，向南航行數十小時，並在當天晚間完成通過台灣海峽。這是日本海上自衛隊成立以來，首次有護衛艦通過台灣海峽。在此之前，雖然日本海上保安廳船隻曾為了躲避颱風，在台灣海峽的公海區域停留待機，但是並沒有實際通過台灣海峽。林憶君表示，台灣海峽本來就是國際水域，任何國家的船艦都有權進行「無害通過」；日本海上自衛隊預計將在南海與澳洲、紐西蘭展開在南海上的聯合軍事演習，行經台灣海峽是比較經濟的路線，而且台灣海峽在每年4月到10月間海象比較平穩，適合航行。林憶君進一步分析，日本這次的舉動應該也是針對解放軍軍機進入日本長崎縣男女群島上方領空，對北京傳達政治訊號，但相較解放軍採取的挑釁行為，日方的舉動顯得相當克制，顯見日本也不樂見情勢升高；日本的克制行為也展現了作為印太地區和平穩定的維護者應該有的表現。