快訊／阿妹演唱會今開搶！一點秒跳「無足夠票券」　20萬張票沒了

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▲阿妹張惠妹年底登上大巨蛋，20萬張演唱會門票全部賣光光！（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹即將前進台北大巨蛋舉行演唱會，粉絲們都期待能與天后一起歡慶盛宴。（圖／摘自IG）

天后張惠妹將在12月21日攻上台北大巨蛋，一路嗨唱到跨年，今（26）日中午12點近20萬張票券在拓元售票系統上全面開賣。《NOWnews今日新聞》記者觀察售票狀況，發現第一秒按下購票鍵，雖然很快就進到「藍圈圈」的等待畫面，不過也很快就跳出「票券無足夠數量」的通知，接著大部分的票券就全數銷售一空，僅部分區域有零星票券，約開賣10分鐘後，就沒有票券再釋出了。張惠妹大巨蛋演唱會今天才剛開賣就秒殺，20萬張門票全部賣光光！對於成千上萬的歌迷來說還是不夠，是否有加場可能、或何時清票，《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位暫無回應，仍有待主辦單位公告。而昨日提前開放「國泰世華CUBE卡友」以及「台灣大哥大會員」搶先購票，結果12點一到，國泰世華CUBE卡友售票區隨即被歌迷塞爆，10萬人瘋搶2萬張門票，不到40秒就全數售完；台灣大哥大會員區的門票也被歌迷瘋搶，幾乎供不應求。張惠妹此次演唱會將橫跨2024至2025年、連唱5場次，斥資超過2億元打造前所未見的巨型舞台，舞台規模預計將比剛結束的上海8萬人體育場更龐大，音響部分更是邀請曾操刀東京巨蛋音響設計的日本團隊負責，聲光舞美將為妹粉帶來前所未有的「沉浸式」最佳五感聲效體驗。張惠妹經紀人陳鎮川表示，阿妹非常重視這次的破蛋演出，除了重新編排曲目、設計環節、沉浸式加強，到大巨蛋版本的紀念商品等，都密集召開會議並親自主持，就是為了將這次演唱會做到極致完美。由於這次大巨蛋是全新的演唱會場地，因此《NOWnews今日新聞》也特別提醒歌迷，張惠妹演唱會有開放 「B2特區」（俗稱搖滾區），讓歌迷可以距離天后更近，不過需要留意，該區域一律禁止飲食，若歌迷有買到該區域要特別留意相關規定。另外，因為5場演唱會開場時間不同，為了讓大家更從容跑趴，順利接軌返鄉高鐵，