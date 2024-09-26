李善均是無辜的？遭控生前供毒酒店妹已平反　誣陷醫師被判4年刑

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▲經過警方追查，發現涉案醫生利用職務之便，在2022年至2023年之間於自己所開設的醫院等地向酒店小姐金某提供K他命、安非他命等毒品。（圖／news1）

▲此案牽連甚廣，娛樂圈、警調單位也牽涉其中，李善均最終不堪輿論的壓力與勒索選擇輕生。（圖／hoduent IG）

南韓影帝李善均去年年底陷入吸毒、提供毒品等非法爭議中，最終李善均不堪輿論的壓力選擇輕生，此案牽連甚廣，娛樂圈、警調單位也牽涉其中。案件發生後警方持續調查，在即將一週年之際，韓媒也曝光最新動態，表示李善均生前遭到酒店小姐金某與前演員朴某勒索巨額錢財，其中涉嫌向金某提供毒品的43歲醫生也在24日遭檢調單位起訴，目前求處4年有期徒刑。韓國仁川地方法院於24日再度對李善均一案進行審理，向勒索李善均的兩位女性提供毒品的醫生也因涉嫌違反《毒品管理法》被起訴。經過追查發現該醫生利用職務之便，在2022年至2023年之間於自己所開設的醫院等地向酒店小姐金某提供K他命、安非他命等毒品，更早回溯到2021年時該醫生還涉嫌與朋友一起吸食大麻，早有前科。在法庭上醫生不斷賣慘，哀求法官減輕量刑，並哭喊自己是因錯誤的判斷才誤入歧途，如今不僅開業的醫院倒閉、家庭破碎、醫師執照也即將被吊銷，目前只能去投靠父母，也承諾未來會改過自新，回到起點贖罪懺悔。律師也為其辯護，表示涉案醫生在擁有美國籍的身份下，依然堅持服完韓國義務兵役，也投身醫學界救死扶傷，不僅擁有社會責任感外也對韓國社會做出實際貢獻，希望司法能參考被告的情況網開一面寬容處理，不過法院似乎並不領情，預計在10月31日與金女一同宣布公判結果，目前初審則是以求處4年有期徒刑收場。李善均去年10月傳出涉嫌吸毒的消息，除了遭到勒索巨額錢財外，在案件曝光後韓國警方中不僅出現「內鬼」，偷偷向媒體曝光詳細案情外，還將接受檢調機構傳喚的李善均安排到「媒體區」拍照。事發後短短不過兩個月的時間，最終李善均向妻子留下遺書，在首爾鐘路區瓦龍公園附近的汽車輕生。