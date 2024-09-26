美東碼頭罷工倒數！外媒估算若罷工1週　美國經濟損失竟達上千億

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美東碼頭工人罷工在即！勞資談判陷僵局，國際碼頭工人協會（ILA）發起的罷工將在10月1日開始進行，外媒引述專家預期，這場涉及4.5萬名港口工人的罷工，不僅影響美國總航運量約60%的占比，若罷工一周，可能會對美國造成高達75億美元（約2400億元台幣）的損失。國際碼頭工人協會主席達傑特（Harold Daggett）指出，與美國海運聯盟（United States Maritime Alliance，USMX）之間近幾周已溝通數次，仍陷入僵局，痛批美國海運聯盟繼續提議讓人難以接受的加薪方案，他放話，若下週罷工造成美國大西洋和墨西哥灣沿岸所有港口全數關閉，美國海運聯盟自己要負直接責任。根據CNBC報導，美國運輸部長布塔朱吉 (Pete Buttigieg) 被問及碼頭工人要求的工資增長的幅度時透露，「ILA 要求在新合約中將工資提高 77%。」這場罷工可能會帶來什麼樣的效應？彭博引述經濟專家說法分析，只要罷工時間達1周，就會對美國經濟造成高達75億美元（約2400億元台幣）的損失。為何拜登政府至今仍不願直接使用1947年頒布的《塔虎脫．哈特利法案》叫停罷工？美聯社認為，因若總統請求法院下令給予80天的冷靜期，可有效暫停罷工，但同時也將限制罷工時間和限制工會活動以及權力，目前美國總統大選戰況激烈，拜登政府深怕丟失藍領工人選票。目前已有許多企業和航商在為潛在的罷工行動準備，首先是加快貨運運輸，並將貨物轉移至美國西岸，但西岸吞吐量仍無法完全消化東岸的貨物量。台灣陽明海運在昨日召開法說會也聚焦美東罷工影響，陽明海運總經理白崑榮表示，美東碼頭工人最新進度勞資協商談判僵持，美東碼頭很難找替代港口，如果罷工，就是全面停擺。