飯店牛肉麵「買1送1」限時2月　新口味臭豆腐、皮蛋加香菜戰味蕾

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新口味的牛肉麵，是搭配上三顆以皮蛋、臭豆腐、香菜結合製出的「奇香球」。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

▲La Salle森酒吧也於10月1至31日推出「Sangria DT血袋」，迎接萬聖節。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

▲台北天成大飯店的百合西餐廳，也新推「台客本味排餐饗宴」，端出五款精緻排餐，包含「麻油香烤半雞」等。（圖／台北天成提供）

以牛肉麵闖出名號的台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧，繼臭豆腐牛肉麵與剁椒臭豆腐牛肉麵在酒店餐飲市場另闢蹊徑後，又推出新口味，將牛肉麵搭配以皮蛋、臭豆腐、香菜結合製出的「奇香球」，10月1日起至11月30日還祭出「牛肉麵全系列」買一送一優惠，有請各路饕家親身體驗奇香球「三味一體」的濃烈魅力！牛肉麵全系列買一送一優惠不限內用外帶，贈送品項以價低者計並收取原價10％為服務費，每日數量有限。台北中山九昱希爾頓逸林酒店總經理黃柄鈞表示，在催生臭豆腐牛肉麵並獲熱烈迴響後深受鼓舞，決心「臭出自己的路」，在執行主廚Mike王銘嘉和廚藝團隊不斷討論與調整，以既有臭豆腐發想，結合「皮蛋」和「香菜」後，以獨家比例混合並揉捏成形，裹上麵粉油炸而成的「奇香球」，外表金黃討喜，剝開後奇香四溢令人驚奇。由於減少水分含量以利塑形，因此出餐時會將奇香球直接浸泡在牛肉湯中，以呈現最濕潤飽滿的口感。逸林牛肉麵佐奇香球（每碗620元+10%），與牛肉湯底結合的奇香球，蕩漾出獨特滋味，建議吃時還可適量添加先麻後辣香氣悠長的自製花椒油食用。至於另一款榮獲台北國際牛肉麵節創意組銅獎的剁椒臭豆腐牛肉麵（每碗620元+10%），因加有手工自製醋泡剁椒，紅通通一層不僅引人目光，搭配綿密臭豆腐與濃郁湯底，風味酸辣交織有辛有麻，有著豐富層次。此外，因應萬聖節將來臨，La Salle森酒吧於10月1至31日也化身「DT捐血中心」，推出以紅酒為基底，融合洛神、肉桂、丁香、君度橙酒、柳橙汁、蘋果、鳳梨而成的萬聖節「Sangria DT血袋」（每包80元+10%），酸甜微醺口感，期間限定。另外，台北天成大飯店的百合西餐廳，也新推「台客本味排餐饗宴」，端出五款精緻排餐「麻油香烤半雞」、「筍醬炙燒舒肥鮭魚排」、「三星蔥塩戰斧豬排」、「炭烤舒肥羊排」以及「炭烤美國肋眼牛排」，搭配特色沙拉、三星蔥餡餅、精選湯品、主廚特製甜點及無限暢飲的果汁、茶品和咖啡，每客套餐680元起+10%，經典融合創新，開啟美味精采篇章。菜色保留西式經典，融入台菜元素，像是「麻油香烤半雞」，是選用肉質軟嫩的法式春雞，以舒肥方式鎖住本身的營養和水分，結合麻油和薑汁燒烤至金黃微焦，香嫩多汁且外表酥脆，讓人允指回味。每客套餐皆含鐵觀音茶油醋水果沙拉或燻雞凱薩沙拉二選一，另有小點三星蔥餡餅、精選湯品剝皮辣椒雞湯與無限暢飲的果汁、茶品和咖啡。