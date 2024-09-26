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PS5 Pro預購開跑了！「30週年紀念主機」美翻　規格、登記時間曝

記者潘毅／綜合報導

▲30週年限量版PS5 Pro主機外觀模仿第一代的PS主機模樣，讓一票老玩家回憶瞬間被勾起。（圖／YT@PlayStation ）
▲30週年限量版PS5 Pro主機外觀模仿第一代的PS主機模樣，讓一票老玩家回憶瞬間被勾起。（圖／YT@PlayStation ）
萬眾期盼的 PS5 Pro 在今（26）日中午12點開放預購，此外，超美的30週年紀念系列主機，玩家必須參與登記抽選，開放登記的時間將在9月26日下午2點，提醒玩家千萬別錯過登記時間了。

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據官方說明，「PlayStation 30週年紀念系列」將在 11 月 21 日正式推出，預購時間則是從今（26）日下午兩點開始開放登記，共有 12,300 台「PS 5 Pro 主機－30週年限量版組合包」供粉絲購買，每台主機上都刻有獨立編號。台灣售價為34,680台幣。

▲30週年限量版PS5 Pro主機手把與外觀都採用出待主機配色。（圖／PlayStation ）
▲30週年限量版PS5 Pro主機手把與外觀都採用初代PS主機配色。（圖／PlayStation ）
「PlayStation 30週年紀念系列」PS5  Pro主機官方線上預購資訊

預購時間：台灣 9 月 26 日下午 2 點起
預購網址：官方預購網站
登記時間：台北時間2024年9月26日14:00開始，至台北時間2024年9月29日23:59結束，本活動是由宏碁遊戲股份有限公司主辦，並於10月3日進行購買資格抽選。

組合包內容物：PlayStation 5 Pro主機 – 30週年限量版組合包、DualSense Edge無線控制器 – 30週年限量版（單獨販售）同時提供對應的限量版周邊機器：DualSense無線控制器、DualSense Edge無線控制器、DualSense充電座，以及適用光碟機的主機護蓋（光碟機另售）、初代PlayStation控制器風格的連接線端子外殼、四條PlayStation形狀的連接線束線帶、PlayStation貼紙、限量版PlayStation海報（共有30款設計，隨機附送其中一款）、PlayStation迴紋針。

主機規格：30週年限量版PS5 Pro主機，內建2TB SSD，並在支援Wi-Fi 7的地區提供此連線標準。

30週年紀念系列商品售價：

🔷PlayStation®5 Pro主機 - 30週年限量版組合包：NT$34,680
🔷 PlayStation®5 Slim 數位版 30週年限量版組合包：NT$15,980
🔷 PlayStation Portal 遙控遊玩器 - 30週年限量版（單獨販售）：NT$7,180
🔷 DualSense Edge 無線控制器 - 30週年限量版（單獨販售）：NT$7,180
🔷 DualSense 無線控制器 - 30週年限量版（單獨販售）：NT$2,480


至於一般版本的 PS5 Pro ，則從今（26）日中午12點於官網與電商平台開放預購：

PS5 Pro 線上預購資訊
預購時間：台灣 9 月 26 日中午 12 點起
預購網址：官方預購網站、各大電商平台

▲一般版本 PS5 Pro也在今（26）日中午正式開放預購。（圖／PlayStation ）
▲一般版本 PS5 Pro也在今（26）日中午正式開放預購。（圖／PlayStation ）

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