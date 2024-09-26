PS5 Pro預購開跑了！「30週年紀念主機」美翻　規格、登記時間曝

萬眾期盼的 PS5 Pro 在今（26）日中午12點開放預購，此外，超美的30週年紀念系列主機，玩家必須參與登記抽選，開放登記的時間將在9月26日下午2點，提醒玩家千萬別錯過登記時間了。
據官方說明，「PlayStation 30週年紀念系列」將在 11 月 21 日正式推出，預購時間則是從今（26）日下午兩點開始開放登記，共有 12,300 台「PS 5 Pro 主機－30週年限量版組合包」供粉絲購買，每台主機上都刻有獨立編號。台灣售價為34,680台幣。
「PlayStation 30週年紀念系列」PS5 Pro主機官方線上預購資訊
預購時間：台灣 9 月 26 日下午 2 點起
預購網址：官方預購網站
登記時間：台北時間2024年9月26日14:00開始，至台北時間2024年9月29日23:59結束，本活動是由宏碁遊戲股份有限公司主辦，並於10月3日進行購買資格抽選。
組合包內容物：PlayStation 5 Pro主機 – 30週年限量版組合包、DualSense Edge無線控制器 – 30週年限量版（單獨販售）同時提供對應的限量版周邊機器：DualSense無線控制器、DualSense Edge無線控制器、DualSense充電座，以及適用光碟機的主機護蓋（光碟機另售）、初代PlayStation控制器風格的連接線端子外殼、四條PlayStation形狀的連接線束線帶、PlayStation貼紙、限量版PlayStation海報（共有30款設計，隨機附送其中一款）、PlayStation迴紋針。
主機規格：30週年限量版PS5 Pro主機，內建2TB SSD，並在支援Wi-Fi 7的地區提供此連線標準。
30週年紀念系列商品售價：
🔷PlayStation®5 Pro主機 - 30週年限量版組合包：NT$34,680
🔷 PlayStation®5 Slim 數位版 30週年限量版組合包：NT$15,980
🔷 PlayStation Portal 遙控遊玩器 - 30週年限量版（單獨販售）：NT$7,180
🔷 DualSense Edge 無線控制器 - 30週年限量版（單獨販售）：NT$7,180
🔷 DualSense 無線控制器 - 30週年限量版（單獨販售）：NT$2,480
至於一般版本的 PS5 Pro ，則從今（26）日中午12點於官網與電商平台開放預購：
PS5 Pro 線上預購資訊
預購時間：台灣 9 月 26 日中午 12 點起
預購網址：官方預購網站、各大電商平台
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「PlayStation 30週年紀念系列」PS5 Pro主機官方線上預購資訊
預購時間：台灣 9 月 26 日下午 2 點起
預購網址：官方預購網站
登記時間：台北時間2024年9月26日14:00開始，至台北時間2024年9月29日23:59結束，本活動是由宏碁遊戲股份有限公司主辦，並於10月3日進行購買資格抽選。
組合包內容物：PlayStation 5 Pro主機 – 30週年限量版組合包、DualSense Edge無線控制器 – 30週年限量版（單獨販售）同時提供對應的限量版周邊機器：DualSense無線控制器、DualSense Edge無線控制器、DualSense充電座，以及適用光碟機的主機護蓋（光碟機另售）、初代PlayStation控制器風格的連接線端子外殼、四條PlayStation形狀的連接線束線帶、PlayStation貼紙、限量版PlayStation海報（共有30款設計，隨機附送其中一款）、PlayStation迴紋針。
主機規格：30週年限量版PS5 Pro主機，內建2TB SSD，並在支援Wi-Fi 7的地區提供此連線標準。
30週年紀念系列商品售價：
🔷PlayStation®5 Pro主機 - 30週年限量版組合包：NT$34,680
🔷 PlayStation®5 Slim 數位版 30週年限量版組合包：NT$15,980
🔷 PlayStation Portal 遙控遊玩器 - 30週年限量版（單獨販售）：NT$7,180
🔷 DualSense Edge 無線控制器 - 30週年限量版（單獨販售）：NT$7,180
🔷 DualSense 無線控制器 - 30週年限量版（單獨販售）：NT$2,480
至於一般版本的 PS5 Pro ，則從今（26）日中午12點於官網與電商平台開放預購：
PS5 Pro 線上預購資訊
預購時間：台灣 9 月 26 日中午 12 點起
預購網址：官方預購網站、各大電商平台