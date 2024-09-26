張善為消失11年！她揭癱瘓禍首「光看都嚇死」　曾搭15次雲霄飛車

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▲許聖梅回憶，張善為早年被要求做「蛙人搶背」，造成脖子永久性傷害。（圖／命運好好玩YouTube）

▲今年8月7日張善為生日，粉絲按照慣例，紛紛送上祝福，希望他早日康復，重返螢光幕。（圖／張善為臉書）

▲張善為2013年最後一次向外界報告病情，至今消失演藝圈11年，助理2021年透露，最近一次見到他已經是2年前。（圖／張哲生、張善為臉書）

▲張善為23歲出道前接拍電信廣告，參演偶像劇《麻辣鮮師》後走紅，同時以兒童台「黑皮哥哥」形象活躍演藝圈，主持方面也有涉獵。（圖／張善為臉書）

張善為11年前罹患罕見疾病，導致血塊壓迫脊椎神經，據傳半身癱瘓至今，資深媒體人、娛樂名嘴許聖梅近日在節目中分享張善為病倒的起因，以及發作過程，源自於21年前為節目賣命玩遊戲，不小心弄傷脖子，導致後來病情變嚴重，必須一直坐輪椅，還說張善為連續搭過15次以上的雲霄飛車，全為帶給觀眾歡笑。許聖梅在節目《命運好好玩》透露，張善為2003年錄製某節目，被要求做出「蛙人搶背」的動作，他一做當場造成整條脖子受傷、歪斜，連帶影響到脊椎，此後，張善為過著到攝影棚錄影，再前往醫院復健的日子，兩邊往返、日復一日。早年綜藝節目為拚收視率，將藝人身命安全置之度外，許聖梅說，不少明星被迫挑戰高空彈跳等高風險的極限活動，「我在旁邊看了都嚇死了！好剉！」而張善為光是雲霄飛車就坐超過15次，還曾經從高空中往下飛，落在一艘遊艇上。許聖梅表示，自己幫張善為主持過粉絲見面會，當年是他演藝事業的高光時刻，沒想到，2013年某天，張善為下通告後突然不明原因不斷嘔吐，伴隨發高燒，由於不太能工作，他趕快坐著輪椅就醫，醫生檢查後發現不得了，幾10年來，張善為的脖子瘀血形成血塊，擠壓頸椎、胸椎和腰椎，即便緊急開刀治療，一段時間仍無法行走，傳言現在依然下半身癱瘓。