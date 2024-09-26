日本福島五縣食品全面開放　消基會呼籲：政府應加強查驗工作

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▲日本2011年311大地震造成了「福島核災」，造成當地嚴重的傷害。（圖／達志影像／美聯社）

日本2011年311大地震進而導致「福島核災」，當地的產品可能遭受輻射影響，許多國家包含台灣對於日本福島周邊食品，紛紛採取緊急性的暫時管制輸入措施，而衛福部食藥署昨（25）日公告即日起全面解除日本福島五縣食品輸入管制。消基會表示雖然已經成為定局，為亡羊補牢，呼籲政府要加強查驗工作。2011年3月11日本東北地區發生大地震，所引發的海嘯淹過了核電廠內的緊急發電系統而無法正常運作，進而導致「福島核災」，當地的產品可能遭受輻射影響，許多國家對於日本福島周邊食品，紛紛採取緊急性的暫時管制輸入措施，而衛福部食藥署解除範圍包括福島縣及茨城、栃木、群馬和千葉等鄰近四縣的野味肉類、蘑菇和漉油菜（日本山野菜）等進口禁令，前提為需提交輻射檢測、產品產地等證明文件；另取消上述五縣以外產品附加放射性物質檢查報告的規定。消基會曾表示強烈反對，同時提出3點呼籲：政府主管機關必須持續密集性加強該等地區的農漁牧食品輻射量檢驗，並定期公告周知，一旦發現問題食品，除應立即退運外，更應重新停止進口的作為，以保障國人健康。除了檢驗食品輻射量之外，更要嚴加該等地區的食品產地標示之查察，以杜絕偽標或標示不全的商品滲透台灣，另也讓民眾充分了解產地標示訊息，而做是否食用的選擇。民眾在購買日本農漁牧食品前，應清楚辨識該等地區商品的產地標示，對於上述我們認為仍有安全疑慮的該等地區農漁牧商品，慎重考慮是否選買食用。