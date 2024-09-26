爆料蔣萬安訪美糗事！殷瑋曝前往2地方　幕僚一看全「歪腰」

台北市長蔣萬安日前率團訪美，行程包括紐約、波士頓、費城，也赴哈佛大學甘迺迪學院小哈佛甘迺迪論壇發表演講。台北市政府發言人暨青年局局長殷瑋今（26）日爆料蔣萬安訪美的糗事，蔣萬安要帶他們去看自己當年的求婚場地以及大學宿舍，沒想到一個已經不營業，另一個已經被拆掉了。
殷瑋今（26）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》爆料蔣萬安訪美糗事，蔣萬安出發前告訴他們，在紐約行程結束下班的時候，要帶大家去看當初他求婚的地方，蔣萬安當時很有自信，沒想到到了現場，當地已經沒有在做餐廳了，變成了婚宴場地，所以沒辦法上去，蔣萬安整個破功，當下大家當然「歪腰」；不過最後他們拜託業者，說當年這裡是台北市長蔣萬安求婚的地方，能不能讓他們進去看一眼，最後才終於進去了。
殷瑋續指，雖然看求婚場地破功，但蔣萬安還是很有自信，到了賓州大學，說要帶大家去看他以前的宿舍，看看他當年生活的地方。蔣萬安在前往宿舍前，先在賓州大學的台灣同學會進行演講，過程中問底下學生是否知道宿舍在哪，台下同學面面相覷，後來一位老師舉手表示，宿舍之前就已經拆掉了，「所以他就是帶我們去一個現在已經不營業的地方看求婚場地，然後帶我們去一個已經拆掉的地方看校園生活，有點糗」。
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殷瑋續指，雖然看求婚場地破功，但蔣萬安還是很有自信，到了賓州大學，說要帶大家去看他以前的宿舍，看看他當年生活的地方。蔣萬安在前往宿舍前，先在賓州大學的台灣同學會進行演講，過程中問底下學生是否知道宿舍在哪，台下同學面面相覷，後來一位老師舉手表示，宿舍之前就已經拆掉了，「所以他就是帶我們去一個現在已經不營業的地方看求婚場地，然後帶我們去一個已經拆掉的地方看校園生活，有點糗」。