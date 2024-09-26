陳致遠白目瞎蹭！蔡明里怒：犯錯的都特別大聲　球迷反撲剛好而已

職棒中信兄弟球星周思齊引退，因打假球退出職棒的陳致遠在臉書發文懷念過去，遭球迷撻伐，但陳致遠反而扯是個人言論自由、味全把球隊組回來就沒事，讓球迷更反感，灌爆陳致遠臉書。知名主播蔡明里也批陳致遠，是在大聲什麼？
蔡明里說，中職大規模的假球案，是從1996年到2009年的前後，現階段中職許多球員，正好就是在這段期間出生，或者都還在很懵懂的年紀，所以，要他們什麼感同身受是根本不可能的。「很多事情你要痛過才知道......雖然明知這樣是挺不值的，但是你犯罪、犯錯、犯傻，然後被懲罰、然後付出代價，這總是最有效的機會教育、社會教育。」
蔡明里說，這幾天從周思齊的引退，到陳致遠的瞎蹭發言，某種程度將很多人內心深處，本來封存的記憶給打開了，「至少我是這樣吧！或許，對於不曾經歷過那段歲月的人，會對最近又是哭泣又是憤怒的你，感到有那麼嚴重嗎？啊這不都是過去的事情嗎？嗯，很難跟他們解釋對吧？」
蔡明里說，「職棒就是社會的縮影」，現今社會讓人超不爽也超無奈的，往往是犯罪的、犯錯的，他X的都特別大聲，他們對自己的權益都特別用力地捍衛，啊沒做錯事的，甚至於是受害的，還要時不時聽到什麼「都過去了」、「該放下了」、「該往前看了」......這類的雞湯X話，想想真是非常的荒謬。有人就是白目的要去捅馬蜂窩，原本沉默的人們、球迷，群起反撲也只是剛好而已。
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蔡明里說，這幾天從周思齊的引退，到陳致遠的瞎蹭發言，某種程度將很多人內心深處，本來封存的記憶給打開了，「至少我是這樣吧！或許，對於不曾經歷過那段歲月的人，會對最近又是哭泣又是憤怒的你，感到有那麼嚴重嗎？啊這不都是過去的事情嗎？嗯，很難跟他們解釋對吧？」
蔡明里說，「職棒就是社會的縮影」，現今社會讓人超不爽也超無奈的，往往是犯罪的、犯錯的，他X的都特別大聲，他們對自己的權益都特別用力地捍衛，啊沒做錯事的，甚至於是受害的，還要時不時聽到什麼「都過去了」、「該放下了」、「該往前看了」......這類的雞湯X話，想想真是非常的荒謬。有人就是白目的要去捅馬蜂窩，原本沉默的人們、球迷，群起反撲也只是剛好而已。