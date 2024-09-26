張惠妹大巨蛋20萬張票秒殺！下午2點半重新釋票　歌迷還有機會

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▲張惠妹將舉辦「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，令無數歌迷相當期待。（圖／聲動娛樂提供）

▲今日中午阿妹演唱會門票正式開賣，6分鐘內完售15萬張票。（圖／聲動娛樂提供）

▲拓元售票系統宣布將在下午2點半重新釋票，提醒沒搶到門票歌迷別氣餒還有機會。（圖／拓元售票系統臉書）

▲張惠妹相當重視大巨蛋演唱會，親自監督會議、設計編排。（圖／張惠妹 IG）

天后張惠妹（阿妹）將於12月21、22、28、29、31日於台北大巨蛋舉辦「ASMR Maxxx世界巡迴演唱會」，今（26）日中午門票在拓元售票系統正式開賣，15萬張票火速在6分鐘內完售，相當驚人。不過主辦單位驚喜宣布將在今下午2點30分重新釋票，購票請洽拓元售票。張惠妹年底即將唱進臺北大巨蛋，成為首位大巨蛋開唱跨年檔的華語歌手，昨（25）日國泰世華CUBE卡友搶先購票，超過10萬卡友上線，2萬張門票40秒內全數完售。今（26）日正式開賣，湧入35萬人同時上線搶15萬張票，6分鐘就全賣光，且刷卡成交破紀錄，每秒成交356筆，可見阿妹的高人氣。而拓元售票稍早也發出公告，表示目前系統正在進行對帳整理，預計今日下午2點半重新釋票，沒買到的歌迷可以把握最後剩餘票券搶購機會。除此之外，阿妹的經紀人陳鎮川（川哥）表示，阿妹非常重視這次的破蛋演出，除重新編排曲目、設計環節、沉浸式加強，到大巨蛋版本的紀念商品等，都密集召開會議並親自主持，就是要讓一切超越100分的完美。