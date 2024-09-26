3死車禍真相曝！討債「時速190KM逼車」台中追到雲林　生還者收押

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國道1號南下237公里處雲林路段，23日晚間10點許2台轎車追撞，造成3死1傷慘劇，事後卻傳出其中1名死者廖女遭地下錢莊追債，遭對方逼車追撞致死，雲林地檢署指揮警方擴大偵辦，昨天拘提事故中唯一生還的23歲邱姓男子，檢調查出邱男與同夥蕭男從台中市就在追逐廖女，事發時在國道最高時速達190公里，最終釀成憾事，檢察官訊後今（26）日依公共危險致死罪向法院聲請邱男羈押禁見獲准。回顧案發經過，23日晚間10點許2台轎車追撞，廖女駕駛銀色轎車載著鄭男，行經國道1號237.5公里處時，與1輛黑色轎車發生追撞，廖女被拋出車外，鄭男則卡在車內；黑車駕駛蕭男也被拋出車外，3人送醫不治，黑車乘客邱男鎖骨骨折，無生命危險。外界原先以為是單純車禍，不過，廖女家屬質疑，廖女中秋節前曾遭人強行擄走，上個禮拜從銀行出來後，還被幾個年輕人強押逼著領錢，同車的鄭男是多元計程車司機，事故前曾打電話給同業急喊「有人在追我」，結果話還沒說完就發生車禍，因此檢調決定深入調查。雲林地檢署發現，廖女疑似在外有債務問題，本案並非單純交通事故，指揮警方組成專案小組進行偵辦，並於24日即開立拘票，將車禍唯一生還的邱男拘提到案。邱男表示，廖女因債務問題，與邱男、蕭男在台中市某處商討未果後，廖女馬上開車搭載鄭男離開，邱男討債不成開車搭載蕭男自台中市開始追逐廖女，在高速公路路段，時速高達190公里，最後在事故路段撞車釀成3死。檢察官認為邱男涉有刑法第185條第2項、第1項以他法致生公眾往來危險致人於死等罪嫌，所犯為7年以上重罪，且有勾串、逃亡之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。