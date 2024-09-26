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雲端發票專屬獎出爐了！「30組100萬」獎號一次看　領獎方式曝光

記者潘毅／綜合報導

▲統一發票7、8月中獎號碼在昨（25）日全數出爐，而雲端發票專屬獎項的30組100萬元、16000組2千元以及10萬組800元、195萬組500元獎號也都揭曉。（圖／記者周淑萍攝）
▲統一發票7、8月中獎號碼在昨（25）日全數出爐，而雲端發票專屬獎項的30組100萬元、16000組2千元以及10萬組800元、195萬組500元獎號也都揭曉。（圖／記者周淑萍攝）
統一發票7、8月中獎號碼在昨（25）日全數出爐，而雲端發票專屬獎項的30組100萬元、16000組2千元以及10萬組800元、195萬組500元獎號也都揭曉，《NOWnews》也特別整理統一發票7、8月中獎號碼、雲端發票專屬獎項30組100萬元獎號。

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🟡2024年7、8月「雲端發票」30組百萬元！中獎號碼一次看

「CQ12232270」、「DB37167789」、「CE13570409」、「CE06914967」、「CM21575866」、「CV56753462」、「CC33426565」、「DG50459694」、「CG14430034」、「CD21682919」、「DH20557329」、「CK41670398」、「DH12308020」、「CC05944135」、「CH80199501」、「CS24079322」、「CW09375465」、「DC60948216」、「CP10839450」、「DE60774215」、「CP08351217」、「CC52275357」、「DL18292700」、「DJ11077406」、「CE91332177」、「CT36481565」、「CH83412325」、「CG39250409」、「DG35230551」、「CT95709916」。

▲雲端發票專屬獎項的30組100萬元完整獎號。（圖／財政部）
▲雲端發票專屬獎項的30組100萬元完整獎號。（圖／財政部）

🟡雲端發票領獎期間：領獎期間自2024年10月06日起至2025年01月06日

▲統一發票兌獎APP、手機條碼、雲端發票載具。（圖／NOWnews資料照）
▲使用雲端發票載具能夠增加中獎機會。（圖／NOWnews資料照）
📍雲端發票500元獎號清單點此
📍雲端發票800元獎號清單點此
📍雲端發票2000元獎號清單點此

🟡雲端發票中獎獎金領獎方式

1.於電子發票整合服務平臺設定中獎獎金自動匯款金融機構存款帳號者，獎金於開獎日之次月6日起自動匯入該指定帳戶。

2.未於電子發票整合服務平臺設定中獎獎金自動匯款金融機構存款帳號者，領取方式如下：

(1).使用手機條碼、悠遊卡及icash卡載具者，請至便利商店多媒體服務機列印中獎之紙本電子發票，並持該中獎紙本電子發票向兌獎據點兌獎。

(2).使用會員卡載具者，請至會員卡店家列印中獎之紙本電子發票，並持該中獎紙本電子發票向兌獎據點兌獎。

▲統一發票113年7月、8月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）
▲統一發票113年7月、8月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）
統一發票7、8月中獎號碼

特別獎號碼：38039158
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎號碼：08276859
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎號碼：32110911、84289408、13446901
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

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