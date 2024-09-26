羅廷瑋表決跑票釀政治風暴？錢怡君曝：這人被捲入了

國民黨杯葛行政院總預算，24日在程序委員會又用表決，將總預算案暫緩列案。不過表決時，藍委羅廷瑋卻投棄權，不僅藍軍內部公憤罵他背骨仔、臉書被灌爆，綠營、白營也奚落他；羅廷瑋事後也在臉書發文並於立院前受訪道歉。對此，資深媒體人錢怡君認為，此事讓台中市長盧秀燕捲入政治風暴，因為大家看到羅廷瑋的行為，自然會高度連結到盧秀燕，質疑她是否也一樣會退縮。
錢怡君今（26）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》，盧秀燕近日因為一件小事讓她牽扯進一個小的政治風暴，就是羅廷瑋跑票一事，因為盧秀燕跟羅廷瑋是高度連結的，去年羅廷瑋在選立委時，盧秀燕是以一個強力的母雞姿態來輔選，甚至羅廷瑋在外都自稱是盧秀燕的乾兒子。
錢怡君指出，所以當羅廷瑋猶豫不決、擔驚受怕、退縮、沒有勇氣，在政治上有一點投機取巧的樣態，讓全國人都看見了，大家當然會高度連結到盧秀燕，「你是不是在關鍵時刻也會退縮、會躲起來，也會猶豫不決、沒有勇氣？」錢怡君認為，可怕的政治風暴不是羅廷瑋一個人，而是他後面連結到的盧秀燕。
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錢怡君指出，所以當羅廷瑋猶豫不決、擔驚受怕、退縮、沒有勇氣，在政治上有一點投機取巧的樣態，讓全國人都看見了，大家當然會高度連結到盧秀燕，「你是不是在關鍵時刻也會退縮、會躲起來，也會猶豫不決、沒有勇氣？」錢怡君認為，可怕的政治風暴不是羅廷瑋一個人，而是他後面連結到的盧秀燕。