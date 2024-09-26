大巨蛋地下街今日開幕！現場人潮曝光了　最熱門排隊店家是「它」

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▲大巨蛋B2-遠東Garden City花園綠廊 全台最美地下街 9月26日開幕。（圖／翻攝自官網）

SOGO大巨蛋B2地下街「遠東Garden City花園綠廊」今（26）日開幕首日，預計共有18家品牌，首波先登場10家品牌，不過今日僅8家店開門營業，最熱門的排隊店家為「柴窯火腿製造所」，現場湧現排隊人潮，店家預估開幕期間業績上看2成。「遠東Garden City花園綠廊」今（26）日正式開幕，將直通捷運與文化體育園區，今早尚未到餐期，因此餐飲店家人流量不大，不過「柴窯火腿製造所」在地下街營業前，就已經出現排隊人潮。來自高雄的蔡先生來台北看展覽，透露自己「以前就會在網路購買柴窯火腿製造所，是忠實顧客」，今天早上開店前10時30分就特別來排隊，一口氣買三盒帶走。火腿柴窯製造所預計，「遠東Garden City花園綠廊」店開幕期間業績可上看2成。原預計26日開幕10家品牌，今營業的有柴窯火腿製造所、CREMIA、御私藏、龜記、滷susu滷香麵舖、PET PARADISE、BONNY&READ、Family Mart。fanfancy+ with GiGO、Louisa Bakery則預計同步登場，不過今（26）日現場並未開門營業。除了今（26）日起登場的10家品牌外，9月底將有麥當勞加入，10月開始迎來有全台首店由新加坡樂天餐飲集團引進台灣的第三個品牌樂天小香港，以及全台首店的「bhc CHICKEN」，不但是韓式炸雞始祖也是韓星全智賢最愛，勢必引爆排隊旋風，喜愛韓式炸雞的饕客不容錯過。麥當勞北村豆腐家玖仰茶食文化、伊勢路-勝勢日式豬排米哥烘焙坊樂天小香港 港點（全台首店)韓國BHC炸雞（全台首店）；摩斯漢堡（未確定開幕時間）