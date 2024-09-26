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高鐵進高雄站恐致「10年黑暗期」　交通部長陳世凱：擬採潛盾工法

記者林則澄／台北報導

▲交通部長陳世針對高鐵南延進入高雄站的方案，表示擬採更多潛盾工法，降低周邊環境、民眾生活的影響。（圖／記者朱永強攝，2024.09.26）
▲交通部長陳世針對高鐵南延進入高雄站的方案，表示擬採更多潛盾工法，降低周邊環境、民眾生活的影響。（圖／記者朱永強攝，2024.09.26）
台灣高鐵高雄=屏東延伸案件吵得如火如荼，目前對於是否進入高雄站未有定案，一旦採取進入高雄站的「高雄方案」，恐讓當地面臨交通黑暗期，交通部長陳世凱今（26）日指出，將會採取較多「潛盾工法」，降低民眾的交通影響。

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針對高鐵延伸南延屏東議題，目前相關單位都在評估進入左營後到屏東不經高雄市區而是進入左營站，或直接進入高雄站等2方案，高雄市長陳其邁擔憂，當地此前就因鐵路地下化開挖20年，一旦高鐵進入市區，可能陷入另外一波長達10年的交通黑暗期。

行政院長卓榮泰回應，高鐵進入高雄站要是確定可行，就將盡早實施相關工程。交通部長陳世凱此前也說，未來施作工程採取「半半施工」，盡力降低周邊居民與商圈的影響。

陳世凱今日在立法院進行專案報告並備質詢，會中接受媒體聯訪更進一步說明，若是確定執行「高雄方案」，必會努力協商高雄市政府、高雄市交通局、市長陳其邁，預計會以不同的工程方案、採取潛盾工法，將對市民影響降到最低。

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