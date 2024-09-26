閱讀交通共好行！首座「人本交通體驗主題圖書館」特展開箱

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▲ 新興民眾閱覽室打造首座「人本交通體驗主題圖書館」特展。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.26）

▲全國首創等比例縮小標線型社區圓環，讓小朋友裝扮為汽車、機車、行人角色，學習道路行駛遵循方向。（圖／高市圖提供）

▲「人本交通體驗主題圖書館」能透過趣味的闖關遊戲來學習提升以人為本、友善通行的觀念。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.26）

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內政部國土管理署、高雄市政府交通局、高雄市立圖書館攜手推動「閱讀交通共好行2.0」計畫，串聯通學步道範圍及交通便利性，選擇在新興民眾閱覽室打造首座「人本交通體驗主題圖書館」特展，以「移動的想像」為題實踐高雄交通安全月精神，藉由生活化與教育性的人本交通互動展區，使不同類別的用路人都能藉由遊戲化學習，一起體驗高雄這座友善交通城市。「人本交通體驗主題圖書館」特展開箱由幼兒園小朋友一起體驗桌遊闖關、角色扮演實際行走標線型社區圓環，讓人本交通教育從小扎根，並以遊戲化方式增強道安知識的學習。參與體驗的小朋友認真開心地體驗每道關卡及回答問題，不論是扮演行人、汽機車，在路口都會自動自發地「慢、看、停」，不求快、不超車、依照標線騎行。策展人李瑾倫老師表示，運用插畫展現生活故事，期待創造宛若閱讀繪本的觀展旅程，帶領民眾細看高雄這座友善交通城市，一步步探索日常交通的設計挑戰與巧思，讓城市的道路引領每個人都能安全、安心、便利、舒適且永續地抵達想去的地方。此外，特邀無尾香蕉動物學校的動物學伴化身為可愛吉祥物，除了隱身在展區的故事中，也將引導參與「人本交通城市中的移動想像工作坊」，讓民眾扮演不同用路人，並一起創作人本交通的願景藍圖。內政部國土管理署南工分署主任工程司丁功輝表示，「人本交通體驗主題圖書館」將高雄多種人本交通設計縮小到圖書館內呈現，到館就能一站式地認識貼心、安心的交通設計，更能透過趣味的闖關遊戲來學習提升以人為本、友善通行的觀念，增強民眾對道路安全與人本交安的認知。高市交通局局長張淑娟強調，感謝國土署「提升道路品質計畫2.0」的支持，落實高雄「人本交通、友善通行」的理念，「人本交通體驗主題圖書館」融入高雄創新與友善的交通設計，包含全國首創等比例縮小標線型社區圓環，讓小朋友裝扮為汽車、機車、行人角色，學習道路行駛遵循方向，禮讓行人優先通過；也可以與融合都市特色、汙染最少的輕軌進行合影。民眾實際來到館內體驗高雄市的人本交通創新設計，共同創造每個人都能安心通行的城市。高市圖行政長郭千蜜指出，有交通局最專業的人本交通知識作為支持，此次並與在地繪本作家李瑾倫老師與高雄友善動物基地無尾香蕉動物學校合作，參與式體驗設計與眾多的圖像繪製，創造獨一無二的人本交通閱讀體驗，以不同用路人日常所使用的交通設計經驗出發，引領觀眾如同走進宛如繪本故事的場景，並且精選「在地生活化」、「人本環境設計」、「綠化交通與生態路網」、「永續城市低碳出行」以及「教育宣導」等五大主題藏書，享受豐富的書本，在圖書中學習、瞭解人本交通。