彩券揭開公益經濟學！《善良的公式》首映　公益價值圖鑑同步公開

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台灣公益彩券的發行於今（2024）年迎向第5屆，中國信託商業銀行自第3屆起肩負公益彩券發行權至今，透過專業的彩券銷售經營廣召社會大眾的參與，協助政府推動公益彩券產業健全化。為使大眾更清楚地理解公益彩券長期以來為台灣社會帶來的正向影響，台灣彩券公司今（26）日發表《善良的公式》形象影片及「公益價值圖鑑」，展現多年來公益彩券努力的成果。財政部國庫署署長陳柏誠、中國信託商業銀行執行副總高人傑與台灣彩券公司董事長黃志宜今日共同出席「2024公益彩券形象影片上映記者會」。陳柏誠表示，公益彩券發行目的旨在增裕社福財源、促進弱勢族群就業，每一張彩券的售出，背後都代表著一個善意，公益彩券創造的公益盈餘中，50%分配給地方政府辦理兒少、婦女、老人，身障福利、社會救助等事項，擴大對弱勢族群的照顧，45%用在國民年金，5%提供全民健康保險準備，讓醫療資源更加穩定。在民眾一點一點的愛心累積之下，公益彩券發行24年來累計6千億以上公益盈餘，光是中信銀行接手發行第3屆至今就創4734億元。陳柏誠說，為確保每一分錢都能專款專用，財政部也設置公益彩券監理委員會，監督盈餘的分配及運用，並將運用情形公布在機關網站供大眾查詢，讓公益盈餘發揮最大的效益，也讓購買彩券的民眾更放心自己的愛心及善念，都運用在真正需要的地方，並傳遞到全台灣各縣市的每個角落。台灣彩券公司受中信銀行委託發行公益彩券以來，長年致力於提升國民的公益參與度，持續以實際行動為公益貢獻心力，2021年以「讓好事發生」重新詮釋品牌形象，成功翻轉公益彩券的既有印象，讓更多民眾了解購買彩券等於做好事的公益價值。今年推出第5屆公益彩券形象影片《善良的公式》，影片核心概念為虛擬公式「(弱勢就業+社會福利+國民年金+全民健保)X民眾的愛心=無限的善良」，將已實現的公益個案以影像方式傳播，溫暖呈現公益彩券如何將大眾挹注的善意轉化為實際的社會福利。影片中的故事包括資助偏鄉學生棒球隊裝備、舉辦銀髮健身俱樂部、開辦新住民托育訓練課程、以及提供身心障礙者就業機會等，這些具體的公益行動展示了公益彩券如何透過善良公式，將愛心轉化為實際的社會關懷，而支持這些公益行動的資源即來自於每年公益彩券的盈餘。台灣彩券堅信，每一張彩券都是一個善意的累積，能夠為台灣帶來溫暖，讓更多好事出現在台灣各個角落。中信銀行執行副總高人傑表示，每一張彩券背後都擁有著不同的公益價值，累積的公益盈餘如何做有效且多元的社會福利運用，就像公益經濟學的概念。而「公益經濟學」的概念核心即為公益彩券所累積的盈餘，通過合理有效的配置，支持教育、文化、醫療、環境等各類社會公益項目，實現公益價值多元化與經濟效益最大化。高人傑進一步提到，多年來，公益彩券盈餘不僅轉化為具體的社會福利項目，更進一步促進弱勢群體的就業機會。今日透過《善良的公式》影片發表，目的是讓大眾深刻了解公益彩券的每一筆收益都是具有不同公益價值的資源，每張彩券背後蘊含的是社會大眾對弱勢群體的支持、對社會福利的關心，以及對整個台灣社會美好未來的期盼。希望藉此促進大眾對公益活動的參與意願，共同推動公益彩券持續發展，形成一個良性的公益經濟循環系統。在公益彩券邁向第5屆之際，台灣彩券希望利用簡單的形式呈現多元的公益成果，今日同步公開首張「公益價值圖鑑」，圖鑑內容描繪針對台灣5大社會現象對應由地方政府辦理的社會福利項目。展示的公益成果涵蓋了新住民的融入支持、面臨超高齡社會的挑戰、關懷偏鄉幼童、扶助弱勢家庭及利用科技助力公益等5大層面，包括協助新住民融入社會建立歸屬感、建構共融自主的高齡化社會、輔導偏鄉孩童均衡發展翻轉人生、資助弱勢族群重建家庭回歸生活正軌及利用智慧科技力挺身心障礙者台灣彩券公司董事長黃志宜表示，製作這張圖鑑的初衷，是希望讓更多人能夠感受到這份溫暖，也讓每一位支持公益彩券的朋友，成為這份溫暖的創造者，未來也將繼續以「公益」為本，以更創新、更人性化的方式推動公益彩券，讓每張彩券的背後，成為社會對愛與關懷的體現，持續推廣公益彩券，讓更多的善意傳遞給需要的人，鼓勵國民共同為台灣創造更多美好的未來。