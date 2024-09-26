PS5 Pro預購全台灣秒殺！黃牛開價破3萬　玩家傻眼：進貨量有夠少

Sony 推出的新主機 PS5 Pro 今（26）日中午開放預購，沒想到首批進貨各大通路的貨源不到10分鐘就全部被訂完，比 iPhone 16系列還要難搶百倍，更有玩家發現，有黃牛已經開始將轉賣價喊破3萬元，引發討論。
PS5 Pro 在今（26）日中午起開放預購，第一波主機將在11月7日上市，Sony 官方採登記抽選，其他電商、實體通路則有比手速、優先配貨給VVIP等作法，據網友回報，各通路第一波可供貨的 PS5 Pro數量相當少，就連燦坤、全國電子等大型通路，全台配貨量約為 40 與 45 台，小型實體店則配到個位數的主機數量。
不少玩家拚手速失敗後，也紛紛留言回應，「應該又是先配給歐美，聖誕節供貨充足」、「PS5就玩過同一招了」、「進貨量有夠少，問就是飢餓行銷」、「有錢想買都買不到，今年蘋果根本不用搶」。
此外，在部分網路拍賣平台上，也開始出現黃牛開設賣場，將原價 2 萬 4 的 PS5 Pro加價至3萬元以上要進行轉賣，也讓不少網友感嘆，這次恐怕又要讓黃牛爽賺一筆。
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不少玩家拚手速失敗後，也紛紛留言回應，「應該又是先配給歐美，聖誕節供貨充足」、「PS5就玩過同一招了」、「進貨量有夠少，問就是飢餓行銷」、「有錢想買都買不到，今年蘋果根本不用搶」。
此外，在部分網路拍賣平台上，也開始出現黃牛開設賣場，將原價 2 萬 4 的 PS5 Pro加價至3萬元以上要進行轉賣，也讓不少網友感嘆，這次恐怕又要讓黃牛爽賺一筆。