國軍高雄總醫院推「虛擬健保卡」提升就醫便利性

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▲醫療大樓一樓設置多個推廣服務攤位，藉由多元的宣傳方式，整合國軍南部各醫院的資源。（圖／記者莊全成攝，2024.09.26）

▲民眾綁定「虛擬健保卡」及加入「保力賀Line群組」，即可獲得50元7-11商品卡。（圖／記者莊全成攝，2024.09.26）

國軍高雄總醫院今（26）日舉辦「虛擬健保卡暨保力賀 Line 群組」推廣活動，由少將院長謝宗保主持，邀請健保署高屏業務組專委許碧升、左營總院及岡山、屏東分院等代表參與。活動現場於醫療大樓一樓設置多個推廣服務攤位，包括癌症篩檢、拍照打卡等，藉由多元活潑的宣傳方式，整合國軍南部各醫院的資源，全力推動多元化、便利的創新醫療服務。民眾當天成功綁定「虛擬健保卡」及加入「保力賀Line群組」，即可獲得50元7-11超商商品卡。謝宗保致詞時強調，數位化就醫是未來的發展趨勢，將健保卡功能整合至手機大幅提升便利性。並推薦民眾加入國軍高雄總醫院的「保力賀」Line群組，能夠即時掌握最新就醫資訊及行動預約掛號服務。未來在10月份推出的「醫指付」功能，將進一步增加線上「行動支付」繳費方式，讓就醫流程更加便捷。許碧升表示，虛擬健保卡具備「申辦方便」、「安心授權」及「便利服務」等優勢。只需手機出示「虛擬健保卡畫面」，即可進行掛號、看診、領藥及檢查等操作，還能支援居家醫療、遠距醫療及擴大視訊診療門診等創新服務模式。她同時感謝國軍高雄總醫院的協助與專業建議，未來將繼續精進數位醫療服務，為守護國人健康不懈努力。