全球關押最久死刑犯！58年前被控滅老闆滿門　88歲袴田巖獲判無罪

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▲袴田巖的姊姊袴田秀子，多年來一直為弟弟的案子奔走，並負責照顧精神、健康每況愈下的袴田巖。（圖／美聯社／達志影像）

1966年8月18日，當時30歲的日本男子袴田巖，因被懷疑殺害4人而遭到逮捕，並於1968年9月被靜岡地方法院宣判死刑。然而，由於案件疑點重重，普遍被質疑就是一宗冤案，也導致袴田巖在牢中被關了48年都未執行死刑，直到2014年3月27日獲釋，「世界關押時間最長死囚」的稱號也伴隨他一生。根據最新消息，在凶案發生後58年，靜岡地方法院於26日正式做出袴田巖無罪的裁決。綜合日媒及外媒報導，袴田巖曾是1名職業拳擊手，於1961年退役，隨後在日本靜岡縣清水市一家味噌及大豆加工廠找到工作，沒想到正是這一選擇，讓他餘生都幾乎蒙上殺人罪的陰影。1966年6月30日，工廠老闆橋本藤雄連同其妻子、次女和長男，一家4口被發現在自家遭到殺害並縱火，靜岡縣警察到員工宿舍搜索後，聲稱在袴田巖的房間找到一件沾有微量血跡的睡衣，並於8月中旬依強盜殺人、縱火以及竊盜罪嫌，將袴田巖逮捕。案件審判過程中，袴田巖從一開始的拒不認罪，到後來的犯案自白，又轉變為對檢警所指控的犯罪事實全盤否認，堅稱自己無辜，是被屈打成招，但當時法官還是以2比1的票數判處他死刑。不過，雖然被判死刑，但案件疑點太多、證據也缺乏說服力，包含案發隔年8月底突然冒出來的5件血衣、血衣的DNA與袴田巖不匹配，尺寸也不符合袴田巖的身材等等，所以一直有民間團體在幫他尋求再審救濟，導致他雖身為死刑犯，卻遲遲未被處死，而是在牢裡被關押將近半世紀之久。2014年3月27日，由於血衣的DNA不屬於袴田，靜岡地方法院下令重審並將他釋放，當時東京高等法院駁回了重審申請，但考慮到袴田的年紀及狀況已不適合繼續收押，所以沒有取消靜岡地方法院釋放袴田的決定。直到2023年3月13日，東京高等法院決定駁回檢方上訴，批准全案重新審理。此後，重審過程歷時一年多，終於在今（26日），靜岡地方法院宣布再審結果，稱當初案發相關證據是被捏造的，宣布袴田巖無罪，此時距離命案發生已過了58年，而袴田巖已是88歲的垂暮老人。據姊姊袴田秀子所說，經過數十年監禁，弟弟的精神健康狀況越來越差，大多時候都生活在自己的世界裡，對外面的事幾乎不感興趣，她只希望弟弟餘生能活的自由且開心。對於此案，檢方始終堅持有罪主張、要求處死袴田，也被外界批評是為了「面子問題」，怕坦承錯誤會損及自身聲譽。袴田巖的律師告訴《CNN》，當初袴田巖是在沒有辯護律師在場的情況下，每天被審訊超過12個小時，持續了23天，聲稱日本的司法系統，特別是當時的司法系統，是一個允許檢調機構利用其秘密性質，實施犯罪調查的系統。報導指出，重審的例子在日本歷史上很少見，袴田是日本戰後第5位獲得重審的死囚。此判決標誌著這場「馬拉松式」法律傳奇的結束，袴田巖的案子引發日本全國乃至全球關注，以及有關廢除死刑與否的熱論。