潘威倫引退賽就差一人！統一獅前總教練「飛總」呂文生解釋原因

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有許多獅迷則都盼望帶領猛獅5年奪下4冠的「飛總」呂文生能夠到場。（圖／呂文生臉書）

潘威倫引退賽即將在本週六登場，昨（25）日統一7-ELEVEn獅隊公布參加名單，其中不少「嘟嘟」潘威倫的恩師都有參與，但唯獨「飛總」呂文生並不會到場，不少球迷感到惋惜，也很遺憾，並且質問獅隊球團為何不邀請，中華職棒勝投王、統一7-ELEVEn獅的「沈默王牌」、「嘟嘟」潘威倫將於28日於台北大巨蛋進行引退賽，29日在台南棒球場舉行引退儀式，球團昨日表示，將邀請到2007年至2009年期間獅隊創造第一次三連霸「猛獅王潮」榮耀的隊友們，一同齊聚現場喚起曾經的那份感動，而有許多獅迷則都盼望帶領猛獅5年奪下4冠的「飛總」呂文生能夠到場。呂文生過去就是獅隊OB球星，2007年重返統一獅隊，擔任守備教練，於同年下半季接替代理總教練羅國璋成為統一獅隊第七任總教練。初上任即帶領統一獅隊奪得中華職棒總冠軍，並於2008年、2009年再取下兩座總冠軍賽，達成統一獅隊首度三連霸。2012年3月16日板橋地檢署做出緩起訴處分，緩起訴2年及支付公益團體20萬，義務勞役60小時。中華職棒聯盟永不錄用，統一獅領隊蘇泰安表示採取高道德標準中止剩餘1年的合約。自此，呂文生就變成「浪人教練」，並在之後到中國教球，直到今年他又受邀擔任香港成棒隊總教練，但並未擔任中職任何球隊職務。當球團宣布三連霸成員將一同到台南替潘威倫引退儀式增添感動後，獅迷則也在下方留言期盼帶領猛獅5年奪下4冠的「飛總」呂文生能夠到場喊話，「球迷都敲碗飛總了，希望球團可以完成這個願望」、「希望飛總是神秘嘉賓，也很懷念費古洛」、「三代獅最後一員了，求飛總出來，畫下完美句點」、「人都找回來，卻沒有最重要的那一位」。#投手群 曾翊誠、沈柏蒼、高龍偉、張志強、林岳平、高建三、潘俊榮、鄭博壬#外野手 黃甘霖、潘武雄、吳佳榮、楊松弦、郭岱琦、劉芙豪、許峰賓、#內野手 布雷、高國慶、莊景賀 、陽東益、王子菘、許聖杰、鄭乃文、劉育辰#捕手 高政華、高志綱、陳俊輝、凃壯勳、楊博超