台鐵票價喊升「高鐵有意跟漲」　陳世凱：尊重但籲顧及民眾便利性

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雙鐵票價有意調整，引起各界民眾議論，交通部長陳世凱今（26）日表示，高鐵已是一個民營化的上市公司，在這方面尊重公司治理政策，但也期盼加以考量民眾通勤的便利性。台鐵票價凍漲29年，原先預計9月10日召開會議決定調漲幅度，不過由於欠缺相關分析資料，台灣鐵路公司決定退回營運單位等到下次董事會再議。另外，高鐵的票價凍漲17年，由於物價、人事、電力、維修費等成本今非昔比，以致增加營運營運，資金缺口日益高漲之下，同樣評估有意跟漲。針對高鐵評估調漲票價，陳世凱今日在立法院進行專題報告並備質詢，會中接受媒體聯訪指出，台灣高鐵公司是個民營化的上市公司，而他尊重公司治理，但也呼籲，希望高鐵公司加以考量公共運輸的體系，要以顧及民眾通勤的便利性作為主要標的。另外，陳世凱表示，鼓勵大眾搭乘公共運輸幫助節能減碳，減少開車出行的機會。