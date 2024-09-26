韓韶禧「媽媽被捕」風波後首露面　收斂嗆辣脾氣閃躲戀愛爭議

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▲韓韶禧昨日出席新劇《京城怪物2》的記者會，面對媒體的尖銳提問，她雖然並未回應具體內容，但卻收起脾氣，溫和耐心的做出解釋。（圖／韓韶禧 IG）

▲今年3月韓韶禧（右）認愛演員柳俊烈（中），卻被爆出疑似插足柳俊烈、李惠利（左）的戀情導致2人分手，形象大傷。（圖／惠利、柳俊烈、韓韶禧IG）

南韓女星韓韶禧因電視劇《夫妻的世界》爆紅，明明在劇中飾演令人恨得牙牙癢的小三，但她卻憑藉著清秀甜美的外表和戲裡戲外截然不同的反差大吸粉，被韓國民眾稱為「最美小三」。不過，如今成為流量女星的她今年以來卻屢次陷入爭議中，先是在年初傳出插足演員柳俊烈、李惠利的戀情，後又疑似偷酸李惠利，沒多久也與柳俊烈分手，「發瘋」行徑讓她形象大跌，近日又因母親開設非法賭場鬧上社會版。事發至今已過去1個月，昨（25）日，韓韶禧在母親被捕後才首次公開露面，回應風波。昨日，韓韶禧與演員朴敘俊一同出席新片《京城怪物2》的記者會，不少記者媒體也對韓韶禧近日的爭議感到好奇，紛紛提出「插足戀情的內幕」、「母親被抓的看法」等與電視劇毫不相關的疑問，而平時性格直爽嗆辣的韓韶禧收起脾氣，溫和耐心的解釋，不希望因為自己個人私生活的問題而影響到工作，希望觀眾能把關注的焦點放在《京城怪物2》中，迴避記者詢問的尖銳問題。記者會畫面曝光後，也引來大批粉絲的不滿，事實上從小由外婆帶大的韓韶禧已經多年未曾與母親聯繫，幾乎等同斷絕母女關係。早在之前其母傳出詐騙欠債的爭議時，她就透過經紀公司與母親切割，本次事件也是透過電視才知曉母親被捕一事。而插足柳俊烈、李惠利一事，起初韓韶禧確實曾發文，疑似暗批惠利，表明自己並非小三，此舉也重挫她的品牌形象，不少廠牌、代言紛紛與她解約，但柳俊烈卻在前女友陷入爭議時全程「隱身」裝死，心寒的韓韶禧也在戀情公開不過短短兩週後宣布分手。分手至今已過半年，重回單身的她也積極打拚事業，韓國媒體卻不問柳俊烈本人，反倒始終抓著韓韶禧的「黑歷史」不放，令影迷相當火大。