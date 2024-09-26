快訊／張惠妹大巨蛋15萬張票被搶光！粉絲敲碗加場　經紀人回應了

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▲張惠妹非常重視此次大巨蛋演唱會，許多環節都親自參與。（圖／張惠妹IG）

天后張惠妹（阿妹）將於12月21、22、28、29、31日於台北大巨蛋舉辦「ASMR Maxxx世界巡迴演唱會」，今（26）日中午12點在拓元售票系統正式開賣門票，15萬張票火速在6分鐘內完售，相當驚人。不少粉絲沒搶到票，紛紛敲碗加場。對此，張惠妹經紀人陳鎮川表示，「這題非同小可，要確認一切都可以做到100分才會考慮！要從長計議啦！」張惠妹年底即將唱進台北大巨蛋，以接連五場國泰世華銀行《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》，成為解鎖臺北大巨蛋跨年檔的華語第一人。消息一出，所有粉絲隨即預備搶票。昨日在國泰世華CUBE卡友搶先購已發威一波，超過10萬卡友上線，搶2萬張票，不到40秒全賣完。而今正式開票更不得了，35萬人同時上線搶15萬張票，僅6分鐘5場台北大巨蛋統統完售，且刷卡成交破紀錄，每秒成交356筆，展現了妹神身為演唱會女王地位。不少粉絲沒有搶到票，紛紛跑到張惠妹社群平台悲喊「跪求加場！」不過陳鎮川表示，「這題非同小可，要確認一切都可以做到100分才會考慮！要從長計議啦！」事實上，這次張惠妹對待台北大巨蛋演唱會，確實非常用心，陳鎮川透露，阿妹非常非常重視這次的破蛋演出，除了重新編排曲目、設計環節、沉浸式加強，到大巨蛋版本的紀念商品等，都密集召開會議並親自主持，就是為了將這場演唱會做到極致完美。她本人心情也極為興奮，曾不只一次開心說，「大巨蛋，我終於等到你了！」