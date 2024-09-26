共軍試射洲際飛彈　府院齊聲譴責：中國應自制回到國際常軌

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針對中國昨日向太平洋發射洲際彈道飛彈，總統府發言人郭雅慧今（26）日表示，對中國人民解放軍此一行為表達嚴正譴責，中國近來不斷在區域間進行各種軍事演習，威脅區域的和平現狀，呼籲中國應自制回到國際常軌，成為區域中負責任的一員，捍衛以規則為基礎的國際秩序。中國人民解放軍火箭軍昨向太平洋相關公海海域，成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，落入太平洋。郭雅慧指出，維護印太區域和平穩定是國際共識，無論是在日前舉辦的「四方安全對話」（Quad），或是七大工業國（G7）外長於聯合國大會場邊會晤，皆一再重申印太區域和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。郭雅慧提到，台灣身為區域內負責任的一員，會持續與全球民主陣營站在一起，共同維持台海及區域和平穩定的現狀。此外，行政院發言人李慧芝今主持院會後記者會時也對此回應，在全球都共同關注、致力於區域安全穩定時，中國持續在區域進行威脅和平現狀的軍事行為，「我們對此表達譴責，呼籲中國要回歸到國際常軌」。李慧芝強調，印太地區和平穩定是世界關注重點，台灣身為國際社會負責任的一員，會致力維持現狀，也會跟美國與理念相近的國家密切合作，為區域的和平穩定繁榮持續發展奉獻心力。