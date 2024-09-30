特企／台新新光併是當前最好解方

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金管會於9/19明確制止了中信金的敵意併購搶親行為，中信金也於9/20董事會後發布重訊宣布中止公開收購新光金計畫，並稱所謂中止收購計畫，亦即10/9股東臨時會新新併未通過，中信金也不會再提出對新光金的收購。台新新光併終於撥雲見日！台新新光併對新光金員工及股東都是最佳的選擇。先從對員工的好處來分析，第一、新光台新企業文化相近，經營團隊價值觀接近，易於整合，其中善待老員工可以說是非常突出的共同特色。如果再加上台新近年來積極創新的步伐，員工的前途自然極佳。我們可以觀察台新金併保德信人壽，台新對制度的尊重、人才的留用已然有了經驗，因此，新光金併入之後，一定會有完備的員工保障與發展計劃。其次，新光人壽招牌老，業務員素質高，對客戶關心無微不至。而台新銀行通路本就是台灣最強的保險銷售通路。兩者強強聯手，高度互補，必然可以創造驚人的綜效。也因為強處既不同，又互補，不但沒有裁員之虞，還突出了兩大金控的強處，新光人壽員工的價值得到肯定，必然得到最穩定的工作環境。而新光銀行在中小企業的發展蓬勃，與元富證券的市佔率，也都與台新相當，兩者相輔相成，聯手衝刺業務規模，互相提升。此外應該一提的還有領導者的情懷。雙方企業文化相近，而領導團隊在擦亮新光招牌上，可說義無反顧，有種中興新光、傳承志業的情懷，負重致遠，也會克服難關，綜效大小跟這樣的情懷習習相關。台新新光併有強大的情懷也足以保證發揮綜效最大，對整體前景看好、公司前景可期員工才有幸福可期。台新新光併提供了這樣的前景。由此可知，台新新光併可以是員工所能想像的最好局面了。對新光金的股東而言，新的經營團隊上任以來，積極匡正公司治理，經營績效也讓新光金的股價擺脫8元西瓜的困境，新光金與大小股東的資產價值已經得到基本面的保障。台新新光併完成之後，市場規模坐四望三，資產價值再提升也是指日可待。金金併的價值投資機遇難得，各位股東應當牢牢把握。最後，衡諸當前金融環境變化迅速、國際政經情勢莫測高深的情形，金融產業既要穩定，高度警覺做好風險控管，又得要站上浪頭抓住創新的紅利，台新金在數位創新、大數據AI，投入資源，領先群雄，在永續與公司治理名列前茅，台新新光併的組成突破規模門檻、給創新帶來飛輪效應，對於當前情勢，台新新光併確實是員工與股東雙贏的最佳解方！本文為小股東陳善文評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場