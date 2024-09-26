女生隱形胸罩「根本不叫NuBra」！真實名稱超意外　她亂賣遭警告

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▲網友最近熱烈討論隱形內衣的真正名稱，表示有網拍業者上架販售打上「NuBra」，結果被寄信警告不得使用該名。（圖/蝦皮拍賣）

▲女生常常穿的隱形胸罩、內衣英文名不叫「NuBra」哦！NuBra是一間早已經被註冊成公司名稱，擁有商標權的內衣公司。（圖/蝦皮拍賣）

隱形胸罩根本不叫「NuBra」！許多女生會再穿著小禮服、婚紗或者平口露肩服飾時，為了讓胸型更好看，集中托高，因此都會穿戴「隱形胸罩」，不少台灣人都稱為「NuBra」，但你知道嗎？近日在社群平台「Threads」上引起一波隱形胸罩正確名稱的討論，有網友分享看到有網路賣家自稱在賣「NuBra隱形胸罩」，貼文曝光後，不少網友紛紛回應；而也有內行人出面解答而記者也實際找到這間名為「NuBra」的內衣公司，，兩位來自台灣赴美深造的創業者，擁有豐富的矽膠製造經驗，曾專門製作乳癌術後的義乳及豐胸襯墊，，顯見「NuBra絕世好波」的產品能見度高到已經被當作隱形內衣的代名詞，但還是不能隨便亂用啦！記者又轉戰蝦皮網購打上「Nubra」試圖搜尋看看商品，結果跳出來的結果，，下次如果再看到朋友打「Nubra」或是有從事相關業的人宣稱自己販售「Nubra」的話，