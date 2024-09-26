女生隱形胸罩「根本不叫NuBra」！真實名稱超意外　她亂賣遭警告

隱形胸罩根本不叫「NuBra」！許多女生會再穿著小禮服、婚紗或者平口露肩服飾時，為了讓胸型更好看，集中托高，因此都會穿戴「隱形胸罩」，不少台灣人都稱為「NuBra」，但你知道嗎？其實隱形胸罩真實英文名根本不是「NuBra」，而是「NudeBra」，且「NuBra」是一家內衣公司已經註冊商標的名稱，如果在網路上隨意亂打著「NuBra」隱形胸罩名義販售或者宣傳的話，是會違反商標權的哦！
近日在社群平台「Threads」上引起一波隱形胸罩正確名稱的討論，有網友分享看到有網路賣家自稱在賣「NuBra隱形胸罩」，結果被一家內衣公司來信警告「NuBra」已經註冊成商標，要求不得使用該名稱販售隱形胸罩，讓網路賣家也感到非常傻眼。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「蛤？隱形胸罩就是NuBra不是嗎？直接註冊商標也太狠了吧」、「.....這告的成嗎？NuBra不就是隱形胸罩的通稱」；而也有內行人出面解答「隱形胸罩真正名字是NudeBra....NuBra真的是一間內衣公司的名字啦！」、「NuBra真的是有註冊商標的名字，隱形胸罩的英文名是NudeBra。」
NuBra真的不是隱形內衣的名字！公司背景起底「有註冊商標」
而記者也實際找到這間名為「NuBra」的內衣公司，全名為「NuBra絕世好波」，是在2002年的時候所創立，今年邁入第23個年頭，是一個超人氣的內衣品牌，在「NuBra絕世好波」官網上也特別提到，「NuBra不是隱形胸罩的統稱」，而是美國Bragel International Inc.（布拉吉爾公司）在台灣唯一授權，由台灣絕世好波公司代理，販售擁有專利證書與美國FDA認證的隱形胸罩。
「NuBra是註冊商標與公司名稱，請小心勿侵權」！官網強調NuBra是全球第一個發明隱形內衣的品牌，也是唯一擁有專利的原創設計，兩位來自台灣赴美深造的創業者，擁有豐富的矽膠製造經驗，曾專門製作乳癌術後的義乳及豐胸襯墊，經過3年的努力，才讓NuBra這個品牌在2002年正式的問世。
隱形內衣正確名字叫「NudeBra」！網拍業者都不敢亂用
那麼隱形內衣到底叫什麼？其實正確的英文名是「NudeBra」，《NOWnews》記者也實際問身邊5位女性友人，僅有1位知道這件事，其他人都非常驚訝，一直以為「隱形內衣」就叫做「NuBra」，顯見「NuBra絕世好波」的產品能見度高到已經被當作隱形內衣的代名詞，但還是不能隨便亂用啦！
記者又轉戰蝦皮網購打上「Nubra」試圖搜尋看看商品，結果跳出來的結果，沒有半家業者敢用「NuBra」這個詞，通常都只有「隱形胸罩」、「New Bra」或者是單字詞「Bra」而已，沒有人敢在自己的商品打上「Nubra」，下次如果再看到朋友打「Nubra」或是有從事相關業的人宣稱自己販售「Nubra」的話，一定要記得提醒他們這是錯誤的，小心違反商標法挨告哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「蛤？隱形胸罩就是NuBra不是嗎？直接註冊商標也太狠了吧」、「.....這告的成嗎？NuBra不就是隱形胸罩的通稱」；而也有內行人出面解答「隱形胸罩真正名字是NudeBra....NuBra真的是一間內衣公司的名字啦！」、「NuBra真的是有註冊商標的名字，隱形胸罩的英文名是NudeBra。」
NuBra真的不是隱形內衣的名字！公司背景起底「有註冊商標」
而記者也實際找到這間名為「NuBra」的內衣公司，全名為「NuBra絕世好波」，是在2002年的時候所創立，今年邁入第23個年頭，是一個超人氣的內衣品牌，在「NuBra絕世好波」官網上也特別提到，「NuBra不是隱形胸罩的統稱」，而是美國Bragel International Inc.（布拉吉爾公司）在台灣唯一授權，由台灣絕世好波公司代理，販售擁有專利證書與美國FDA認證的隱形胸罩。
「NuBra是註冊商標與公司名稱，請小心勿侵權」！官網強調NuBra是全球第一個發明隱形內衣的品牌，也是唯一擁有專利的原創設計，兩位來自台灣赴美深造的創業者，擁有豐富的矽膠製造經驗，曾專門製作乳癌術後的義乳及豐胸襯墊，經過3年的努力，才讓NuBra這個品牌在2002年正式的問世。
隱形內衣正確名字叫「NudeBra」！網拍業者都不敢亂用
那麼隱形內衣到底叫什麼？其實正確的英文名是「NudeBra」，《NOWnews》記者也實際問身邊5位女性友人，僅有1位知道這件事，其他人都非常驚訝，一直以為「隱形內衣」就叫做「NuBra」，顯見「NuBra絕世好波」的產品能見度高到已經被當作隱形內衣的代名詞，但還是不能隨便亂用啦！
記者又轉戰蝦皮網購打上「Nubra」試圖搜尋看看商品，結果跳出來的結果，沒有半家業者敢用「NuBra」這個詞，通常都只有「隱形胸罩」、「New Bra」或者是單字詞「Bra」而已，沒有人敢在自己的商品打上「Nubra」，下次如果再看到朋友打「Nubra」或是有從事相關業的人宣稱自己販售「Nubra」的話，一定要記得提醒他們這是錯誤的，小心違反商標法挨告哦！