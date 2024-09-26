特企／饗 A Joy《未來體》奧地利參展　竹炭鳳梨酥瘋迷海外

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饗 A Joy紅出台灣！連外國千萬YTR都力推，而這股魅力讓素有「科技藝術界奧斯卡獎」之稱的奧地利林茲電子藝術節也難擋，力邀饗 A Joy的動力藝術裝置《未來體》前往奧地利參展，並獻上饗 A Joy特製的竹炭鳳梨酥，小小一塊的圓型黑金糕點，酸甜口感及獨特貴氣造型，意外成為展場焦點，不少觀展的外國人直呼:「黑色食物竟然意外美味」、「有機會也想造訪台灣、造訪饗 A Joy」。饗 A Joy以「寫給世界的一封情書」為題，把台灣最好的設計、餐飲體驗集結於此，更與天工開物聯手打造《未來體》，跨界結合機構裝置與美食體驗。一片片六角形金邊鏡面，緻密地排列成甲殼狀，懸吊空中就像是正在呼吸的仿生體，當六角鱗片隨著燈光音樂開闔，鏡像反射出海市蜃樓般的未來幻景，成功開啟六感體驗的美食旅程。而這樣的獨特體驗，讓饗 A Joy《未來體》受邀參展2024奧地利林茲電子藝術節，再度與天工開物聯手策展《未來體：台北的愜意午後》，將在101打造的午後饗宴移師奧地利。饗賓集團總經理陳毅航表示，服務業一直以來就是台灣軟實力，期盼饗 A Joy能接軌國際，運用優越的地理位置、豐富的人才資源，以及強大的科技實力做後盾，讓台灣餐飲業在國際舞台上能發揮更大影響力。為了讓《未來體》以獨特型態在海外展演，天工開物特別採用投影技術，運用光影的變化，營造出《未來體》的空間與立體感。除了視覺上的科技藝術衝擊外，團隊亦將台灣美食以博物館珍品的方式並陳，並打造猶如電影中的時空傳送門，將饗 A Joy特製的竹炭鳳梨酥，從時空縫隙零時差傳遞台灣美味。饗賓集團副總劉世勳表示，藉由這次奧地利電子藝術節，我們讓外國友人知道:饗 A Joy不僅僅是間餐廳，也是藝術與科技跨界結合的新載體，打破框架，讓用餐體驗像場秀。饗 A Joy特製的竹炭鳳梨酥，嚴選台灣最鮮甜的兩款鳳梨作為原料，將八卦山纖維粗的土鳳梨搭配香甜多汁的關廟鳳梨，經過重複嘗試，終於找到酸甜內餡的黃金比例。有別於以往的鳳梨酥皮，饗A Joy的竹炭鳳梨酥，刻意添加活化萃取而成的竹炭粉，黑到發亮的奶香酥皮經過多層次高溫燒製，散發濃郁香氣，一口咬下鬆脆療癒，每一口都散發出清香的果味，讓你回味無窮。有「科技藝術界奧斯卡獎」之稱的奧地利林茲電子藝術節9月初於奧地利盛大展開!饗 A Joy與天工開物首次海外參展，跨越國際語言的屏障，讓台灣美食有機會以不同樣貌走向國際舞台。