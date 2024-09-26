保障市民權益減輕民眾負擔　高市府衛生局：長庚優於高醫

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▲衛生局長黃志中也特別感謝大同醫護努力，但評審認為長庚對民眾就醫權利、減輕民眾負擔、重度責任醫院，都明顯優於高醫。（圖／高市府衛生局提供）

▲長庚承諾自114年起針對70歲以上長者就醫「免收門、急診掛號費」；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則「全免掛號費及部分負擔」。（圖／高市府衛生局提供）

▲長庚承諾，重度緊急醫療責任醫院，醫院每年投入6000到8000萬照顧南高雄80萬民眾，市民受益的權利金部分，長庚承諾比高醫優先議約時多出9億多元。（圖／高市府衛生局提供）

▲未來10年由長庚經營，將會比由高醫優先議約經營，再增9億收入，若優先議約時就接受高醫方案，將會減少9億收入，這才是圖利廠商。（圖／高市府衛生局提供）

▲大同醫院與小港醫院各項比較表。（圖／高市府衛生局提供）

高雄市政府衛生局針對今(26)日在市府前的記者會表示，大同醫院公開評選過程，絕大多數評審認為，長庚對於民眾就醫權益、減輕民眾負擔、重症醫療能力、醫護權益保障，都明顯優於高醫。衛生局長黃志中也指出，長庚承諾，大同醫院未來70歲以上長者就醫免收門、急診掛號費；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則全免掛號費及部分負擔。高醫卻沒有承諾。衛生局強調，市立醫院是市民的資產，並負有照顧市民及公衛責任，不是「財團醫院」，更不是以營利為目的。市府的立場是，守護市民權益，不是財團的利益，更不能犧牲市民就醫的權益。大同醫院委託高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營15年，合約將於今年底到期，高醫未取得新合約，改由高雄長庚醫院承接。高醫工會今天發起「我們要真相」陳抗活動，對此，高雄市衛生局長黃志忠也親上火線說明。黃志中表示，高醫經營大同長達15年，長達13年沒有24小時急性腦中風處置，無24小時兒科專科急診，14年沒有24小時心導管服務，沒有標準負壓隔離病房，8年沒有產科新生兒服務。相反，長庚承諾，重度緊急醫療責任醫院，醫院每年投入6000到8000萬照顧南高雄80萬民眾，市民受益的權利金部分，長庚承諾比高醫優先議約時多出9億多元。黃志中也特別感謝大同醫護努力，但評審認為長庚對民眾就醫權利、減輕民眾負擔、重度責任醫院，都明顯優於高醫。市立醫院不是財團醫院，市府立場是守護市民的利益，而非財團的利益，更不能犧牲市民就醫的權益。衛生局也指出，大多數評委認為，高醫對大同醫院未來經營願景及資源均明顯不如長庚；市府立場是，必須堅守市民利益而非財團利益，更不會在壓力下犧牲市民就醫權益；市立醫院是市民資產，不是「財團醫院」，更非以營利為目的。衛生局也進一步說明，大同醫院今年底合約屆期，衛生局啟動「醫療合作」招標，計有高醫法人及長庚法人競標，今年8月20日完成專家審議評選程序，第一階段或第二階段，長庚皆獲肯定。且在保障市民就醫權利方面，長庚對長者及弱勢族群的回饋，預估長庚法人每年將減收4至5千萬元收入，而因應長者特殊科別需要，高醫優先議約時維持23個專科別，長庚則大幅增加到36個專科別，條件也優於高醫。至於提供急重症24小時服務部分，高醫於優先議約時維持「中度級」，後續公開招標仍僅承諾中度級醫院加上急性腦中風、加護病房兩項。反觀長庚法人承諾，將分階段有具體期程通過「重度級急救責任醫院」，2025年承接後，建置心臟內外科與葉克膜團隊，開展24小時心導管治療服務並提供24小時心臟內、外科緊急會診等專業服務，2029年完成「重症5章」（急性冠心症、急診、急性腦中風、緊急外傷、加護病房）認證。衛生局強調，高市府立場是守護市民權益，投入急重症對市民有迫切需要，以民國111年為例，大同醫院醫療營益率竟高達13.87%，較高醫8.13%、阮綜合5.88%更高，比財團醫院更賺錢；大同醫院是高雄市「醫療營益率」最高、最賺錢醫院，盈餘高達5.8億，但高醫經營期間，對民眾急需的急重症的急診科，卻明顯投入資源不足。針對外界質疑衛生局圖利長庚的說法，衛生局回應，長庚法人所承諾權利金每年2.8%，遠勝於高醫法人在「優先議約」時所提出的0.65%；以大同醫院去年收入42億試算，未來10年由長庚經營，將會比由高醫優先議約經營，再增9億收入，若優先議約時就接受高醫方案，將會減少9億收入，這才是圖利廠商。衛生局重申，此案招標議約依法規進行，全程都有政風監督，市立醫院「醫療合作」營運管理模式更非首創、「市立聯合醫院」由高雄榮總經管即是如此，高醫體系也常見「醫療合作」模式導入許多醫療院所，不要混淆視聽。