醫界要求健保編247億改善點值　健保署長石崇良解釋不可行原因

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明年健保總額將突破9000億元，但醫院、西醫基層兩部門總額協商昨（25）日破局，醫界代表除了要求罕藥專款退出健保，更進一步要求編列247億元，用於改善健保點值，遭付費者代表反對。對此，衛福部健保署長石崇良表示，4大總額部門整體可協商金額僅174億元，單醫院部門就提出超過200億元方案，超出整體範圍，才會無法協商下去。健保會每年針對明年度各部門總額進行協商，明（2025）年總額首度突破9000億元，其中低推估為3.52%，相當於明年總額有9112億元，而高推估則是5.5%，相當於9286億元，為有史以來最高。健保會昨日展開總額協商，4大總額部門中，僅牙醫、中醫取得共識，醫院、西醫基層均破局，預計9/27再繼續討論。醫院代表與付費者代表看法分歧處，則是醫院代表拋出編列247億元預算，合理調整基本診療支付標準，包含護理費、調劑費、診察費、反映員工薪資等。若有該筆預算挹注，得以將點數調高，也可以挹注點值，醫院協會認為應在範圍內逐步調整，但遭到付費者代表與健保署反對。石崇良表示，行政院已核定明年健保總額成長5.5%，按此推算明年健保保費不須調漲，且依照公式推估，扣除非協商因素，可協商額度為174億元，醫院部門提出200億元協商金額，超過可協商額度，因而昨日付費者代表無法繼續協商。此外，衛福部推動總額瘦身計畫，將17項公衛項目移出，卻把國健署擴大癌症篩檢的衍生費用移入健保，引發付費者代表質疑是「假瘦身、真挪移」。對此，石崇良表示，為了讓民眾重視癌症，早期篩檢、早期治療，行政院提高癌症篩檢經費，由28億增加到68億元，但擴大癌篩一定會找出新的癌症患者，讓需要治療的病人增加，衍生後續醫療費用，因此才在總額內編列後續所需的醫療費用。石崇良強調，明年總額成長已經很高，但實際上更高，即是因為衛福部把多項總額中的計畫，改由明年公務預算支付。國健署通過代謝症候群計畫、高血脂管理方案等，擴大預防保健費用投入，但找出的病人，需要的治療費用仍由健保支出。早期治療可以減少重症帶來的醫療財務負擔，長期而言，對健保是健康的方向。