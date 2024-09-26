張溫德升副市長為徵召李四川選新北？蔣萬安首度回應這樣說

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▲台北市第三副市長張溫德。（圖／台北市政府網站）

台北市政府昨日發布新任副市長與新任副秘書長的人事任命，原任副秘書長的張溫德將升任蔣市府第三副市長，副秘書長一職則由原任研究發展與考核委員會主任委員俞振華出任。針對外界認為宣布張溫德擔任第三位副市長，是要放現任副市長李四川去備戰選新北，台北市長蔣萬安今（26）日表示，任命張溫德符合北市施政願景，打造北市成為未來之都，最有利於市政推動的整體考量、用人唯才、適才適所。蔣萬安今日與新北市長侯友宜一同出席2025雙北世界壯年運動會主視覺系統暨獎牌設計公開發表會，會前一同接受訪問。媒體詢問昨天突然公布第三位副市長人選，是擔心北市人口跌破250萬人，還是要放李四川備戰新北？蔣萬安表示，張溫德之前擔任副秘書長，過去一段時間協助市政推動非常用心，也很努力，不管督導北市韌性城市、綠蔭城市，以及協助智慧城市未來發展，北市也是目前全台唯一制定AI指引的城市。蔣萬安進一步說，也剛好符合北市施政願景，打造北市成為未來之都，最有利於市政推動的整體考量、用人唯才、適才適所。媒體問若李四川代表國民黨選新北會支持嗎？侯友宜表示，歡迎最優秀的人到新北市來服務。