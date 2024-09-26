自民黨總裁選舉風向變！高市早苗有望成「女日相」　專家分析關鍵

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日本自民黨總裁選舉首輪投票周五展開，脫穎而出者也將成為日本下一任首相，目前狀況呈現三足鼎立態勢，但根據日本最新的幾份媒體民調顯示，現年63歲的經濟安全保障擔當大臣高市早苗，已從原先位居第三的位置反超前環境大臣小泉進次郎，直逼前幹事長石破茂。根據日本讀賣新聞電話民調，領先的候選人石破茂獲得98票黨員票，高市早苗緊追在後有94票，小泉只有60票，連石破和高市的2/3都不到。另據NHK最新民調，目前同樣呈現三強鼎立局面，小泉雖在國會議員之中獲得較多支持，但第一輪投票會加入黨員票，小泉總票數屆時可能掉到第三，高市早苗在民調上也一舉超越小泉；小泉進次郎在黨員的支持率僅剩14%，位居第一的是石破茂，擁有31%的黨員支持率，高市早苗則以28%緊追在後。對於高市早苗後來居上的狀況，新加坡聯合早報也相當關注，日本政治評論員有馬晴海向聯合早報分析高市後來居上的情況，有馬晴海稱，小泉面臨的危機還沒結束，若反對黨立憲民主黨星期天選出前首相野田佳彥成為黨魁，結果可能影響自民黨黨魁選戰，自民黨內可能會考量到國會辯論，需要一個熟練的領導人制衡。有馬的說法可能因小泉過於年輕，且過去「進次郎構文」的印象難以從日本民眾腦海中洗刷，報導提到，他進一步推測，若石破和高市早苗決戰，那麼強調保守政策的前安倍派成員可能會嚴重傾向於高市，但傾向於自由主義政策的國會議員可能會投票給石破。