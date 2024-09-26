秀身分證！六品牌對中「1、2、3」任2碼　大帆立貝、鮑魚等吃到飽

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▲身分證號碼中有「1、2、3」(喜事連三) 任二碼，到馬辣、新馬辣、涮樂和牛將有機會享有「九孔鮑魚吃到飽」。（圖／馬辣提供）

▲「熊一頂級燒肉」最低餐價為平日午餐只要598起，現將於10月份在公館台大、西門町連續展兩分店。（圖／馬辣提供）

▲台北喜來登的人氣吃到飽餐廳「十二廚」，一次推出10款「期間限定抹茶甜點吃到飽」輪番上陣。（圖／台北喜來登提供）

馬辣集團10月又將推出新優惠，10月1日~10月31日只要同桌任一人身分證、健保卡或護照號碼中有「1、2、3」(喜事連三) 任二碼(可重複，11、22均可)，提前一日預約參加活動，並消費指定餐點或達消費金額即可領取各品牌獨特優惠，新馬辣Plus、熊一、夯下去就有「北海道大帆立貝吃到飽」，而馬辣、新馬辣、涮樂和牛則享「九孔鮑魚吃到飽」。馬辣集團旗下又有新餐廳將開幕，燒肉吃到飽品牌「熊一頂級燒肉」，平日午餐只要598起，現將於10月份在公館台大、西門町連續展兩分店；同時「馬辣頂級麻辣鍋」公館店也在10月份將以整裝重開幕，馬辣集團全品牌特別推出「喜事連三對對碰」優惠活動。像是，而馬辣集團提到，「熊一頂級燒肉」2001年於西門町創立以來，首創全台第一家頂級燒肉吃到飽，主打平價精緻、豐富多樣食材，今年初在西門一店發佈新CIS及視覺圖騰，全新的視覺裝潢深受年輕人喜愛，餐點訴求只要598起，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種燒烤肉吧，除此，還有野菜吧、安格斯牛黑咖哩飯吧、冷熱飲料吧、海尼根啤酒吧、哈根達斯冰淇淋吧等上百種食材無限放題，再加價100元，就可升級享受6種頂級牛肉切片、4種頂級海鮮，包含原塊牛胸腹牛排、嫩煎沙朗、霜降板腱牛、鮮甜海蝦、椒鹽帆立貝等都能盡情享用。若選擇「998橫綱燒肉方案」，除了可以大口爽磕頂級原塊骨附牛小排、薄切牛舌、見島和牛嫩肩沙朗外，還可實現蝦蝦自由，盡情爽烤頂級的大海虎蝦、奶油北海道大干貝，不僅在地民眾歡迎，也成為國外旅客來訪西門町必踩名店，10月份將插旗台大公館商圈並在西門開設二店。飯店吃到飽餐廳也有新活動，台北喜來登與京都百年抹茶「辻利茶舗」攜手合作，即日起至11月22日推出「靜庭秋茶．法式優雅系抹茶饗宴」，以鹿兒島火香系「丸香」與添加珍貴一番茶的「丸台」為主角，由台北喜來登館內的世界巧克力大師賽冠軍名廚操刀設計，將優雅的法式甜點底蘊結合日本百年製茶工藝，推出18款醇厚系甜點及2款特色飲品，其中十二廚自助餐廳將可享受到10款抹茶甜點吃到飽，一次滿足抹茶迷們的期待。