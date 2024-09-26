iPhone 充電設80%有用嗎？Tim哥實測一整年結果出爐「超驚人」

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▲Tim哥公開始用一整年iPhone 15 Pro的電池健康度。（圖／Tim哥 提供）

▲iOS 18 加入自訂充電上限，幫助維持電池壽命。（圖／螢幕截圖）

把iPhone 15 充電上限設在80%，對於電池的健康程度有影響嗎？外媒實測將iPhone 15 Pro Max 充電上限設定為80%，經過一年的使用結果健康程度為94%，台灣3c YouTuber Tim哥 多數充電上限為80%，一整年使用下來，循環次數為446次，電池健康程度維持在94%，而Tim嫂設定為「最佳化電池充電」經過一整年使用，掉在90％以下。將iPhone 充電上限設定在80%是不是真的對於電池健康度有幫助？Tim哥實際測試了一年，先說結論「有幫助」，Tim哥表示自己從去年9月就開始使用iPhone 15 Pro ，多數時間都將充電上限設定為80％，唯獨出差或是外出到充電較不方便的地方才會設定到百分百，在經過一整年的實測，電池的循環次數高達了446次，但電池的健康度還能維持在94%。同時使用iPhone 15 Pro Max一整年的Tim嫂，充電狀態維持「最佳化電池充電」，經過一年，電池健康程度為89%。記者使用iPhone 15 Pro 一開始的半年有開啟「最佳化電池充電」，之後就關閉此項功能，但一整年不會將電池用低於20%，經過一年電池健康度為92%。Tim哥建議表示，電池最好不要直接充滿到100％，電量也不要低於20%，以iOS 18來說還有加入自訂充電上限功能，可以設定80~90％之間，手機會在沖到指定上限後就自動停止，但如果有電量焦慮症的用戶，他建議可以使用「最佳化電池充電」一樣會有幫助，手機充過夜也不用怕。從iOS 17.4之後可以看到電池健康度和電池循環次數，Tim哥建議，電池如果出現2種狀況就應該要更換電池了，1電池健康度80％以下、2 循環次數超過500次。Tim哥分享手機使用長度和電池健康度的狀態，會顯示用戶手機的使用狀態。🟡使用6個月電池健康度95~100％→正常狀態電池健康度85~94％→使用習慣不佳🟡使用1年電池健康度86~100%→正常狀態電池健康度81~85％→使用習慣不佳🟡使用2~3年電池健康度通常會在80%以下→需要更換電池Tim哥也提到，電池是消耗品，都會有使用年限，年限到了就應該要更換，都屬於正常現象。但什麼樣的充電行為會傷手機，甚至大大降低電池健康度，提供提供5招可以電池保養和延長電池壽命的秘訣：📍1 避免iPhone用到20%才充電。📍2 避免長期讓手機處在高溫、低溫的狀態。📍3 0~50%快充時儘量先不要用手機。📍4 iPhone不要用到完全沒電0%的狀態。📍5電池充滿100％就可以拔掉。