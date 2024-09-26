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鄭中基暫離歌壇前最後演出！高雄演唱會加開1區域　主辦緊急釋票

記者朱祖儀／綜合報導

▲鄭中基在高雄演唱會後將暫離演藝圈，稍早寬宏藝術表示，演唱會加開靠近主舞台的座位區域，緊急釋出票券。（圖／寬宏藝術提供）
▲鄭中基在高雄演唱會後將暫離演藝圈，稍早寬宏藝術表示，演唱會加開靠近主舞台的座位區域，緊急釋出票券。（圖／寬宏藝術提供）
52歲香港歌手鄭中基上個月發表聲明，透露9月底在高雄開完演唱會後將暫離歌壇，到美國進行戒酒療程，歌迷將有一段時間看不到他，不過他高雄演唱會的門票早已售罄，因此當時有許多歌迷哀號。不過今（26）日稍早主辦單位寬宏藝術無預警宣布，因為加開靠近主舞台座位區域，因此可釋出更多票券，讓先前沒買到票的歌迷入場觀賞。

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寬宏藝術表示，因舞台搭設完成，最後加開靠近主舞台兩側視線遮蔽區座位，但視線會有部分遮擋，觀賞不到主舞台螢幕以及藝人於主舞台中後方演出，票券數量有限，售完為止。先前沒買到票的粉絲可把握最後機會，加快速度前往搶票。

▲鄭中基睽違七年登台，就前進高雄舉辦個人演唱會讓中南部歌迷因此興奮不已。（圖／寬宏藝術提供）
▲鄭中基將在暫離演藝圈，前往美國進行戒酒治療。（圖／寬宏藝術提供）
鄭中基8月初突然在臉書拋出震撼彈，透露開除合作多年的經紀人，接著又宣布自己將暫離演藝圈，讓許多歌迷相當擔心。他事後解釋，會決定要離開是因為他的內心生病了，先前檢查發現他罹患憂鬱症，不過他沒有遵從醫囑吃藥，而是喝酒逃避事實導致病情加重。

鄭中基經過一段時間反省之後，決定要用時間和行動去證明自己，「我會努力做好丈夫、爸爸和鄭中基的這個決心」，接下來他解決完自己和公司的問題，並完成手上工作後，將在太太陪同下到美國參加戒酒中心的療程，「50幾歲了，我要想清楚怎麼去面對自己，然後才能面對大家，我希望回來之後可以做一個更好的自己。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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