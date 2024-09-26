燕子颱風揪團來台灣？「3旋轉雲團」發展中　鄭明典：路徑變數大

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▲目前太平洋海面上共有「3個旋轉的雲團」，其中最靠近台灣的有機會在週末發展成燕子颱風。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲未來路徑有2大觀察重點，颱風北上過程中，缺乏導引氣流，移動速度慢，影響時間會拉長；在缺乏導引氣流情況下，颱風跟台灣陸地的互動，容易產生不規則的走法。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

台灣東南邊海面上的熱帶系統，預估有機會在週末增強為今年第17號颱風「燕子」，下週二、週三（10/3~10/4）最靠近台灣。目前颱風預測路徑中，美國模式估計中心有機會登陸台灣。另一方面，除了有機會生成的燕子颱風外，目前太平洋海面共有3個旋轉雲團發展中。前中央氣象局長鄭明典表示，即便距離很遠，但熱帶氣旋還是會彼此影響，燕子颱風（97W）若生成預估往台灣來的機會很大，不過路徑有機會受到其他雲系影響，仍充滿變數。鄭明典表示，一般颱風路徑通常會沿著高壓邊緣移動，但目前太平洋海面上共有「3個旋轉的雲團」，其中最靠近台灣的有機會發展成燕子颱風，路徑往台灣來的機會很大，不過由於海面上還有另外兩個熱帶氣旋發展中，將會導致燕子颱風生成後路徑有變數。鄭明典進一步說明，過去有人做過試驗，當初始場中有多個熱帶氣旋時，人為的把其中任一個雲系的對流加熱作用移除，其他的雲系的後續發展都會不一樣。所以看來相距很遠的天氣系統，彼此之間還是會有「牽連」的。雖然同時有3個旋轉的雲團互相影響，不過鄭明典認為該現象不算少見，過去也有4個旋轉的雲團同時發展，雖然對颱風生成後的路徑影響大，不過預估再過一、兩天，燕子颱風生成並開始發展後，移動路徑就會「大勢已定」，民眾可隨時關注天氣最新動態。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，要密切注意熱帶擾動97W，這個熱帶系統已經開始組織了，最快周末就會成為第17號「燕子」颱風，預估下週一、二、三期間會從台灣東方北上。未來路徑有2大觀察重點，颱風北上過程中，缺乏導引氣流，移動速度慢，；在缺乏導引氣流情況下，颱風跟台灣陸地的互動，因此在路徑上變數很大，東部海域北上、近岸通過、甚至登陸目前都是有機會的，再觀察1~2天就會更加明朗。此外，這個颱風有個特性，就是風場及環流至少是中型，強度可達中度颱風。加上靠近台灣的同時，東北季風同時增強，會加劇北部、宜蘭、北花蓮的雨勢，而且猛烈的降雨可能會連續2～3天，中、南部地區也會相當有感（風勢為主）。各地強風及大雨基本上躲不掉了！提醒大家趁著這幾天做好防颱準備。