胡婉玲離開27年民視首發聲！發文吐內幕　無奈認了：不是我的選擇

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▲胡婉玲將離開27年老東家，今（26）日她在臉書發文自爆，離開民視「不是我的選擇，但情非得已」。（圖／胡婉玲臉書）

▲胡婉玲無預警自請退休，離開待了超過20年的民視引發關注。（圖／胡婉玲臉書）

▲胡婉玲曾多次出國採訪，在民視內頗有聲望。（圖／胡婉玲臉書）

資深媒體人胡婉玲日前證實辭去民視新聞傳播群副總經理的職務，離開27年的老東家，震驚業界，離開原因眾說紛紜。今（26）日胡婉玲首度在臉書發文吐露心聲：「離開，並不是我的選擇，但情非得已！面對逆境，還是該樂觀以對！」一番話耐人尋味，引發熱議。胡婉玲在民視服務逾27年，日前拋出退休震撼彈後，今日在臉書有感而發寫下：「離開，並不是我的選擇，但情非得已！面對逆境，還是該樂觀以對！」同時她也表示這幾天都在進行收尾工作，並不忘稱讚新進同事國台語俱佳、氣質大方，潛力與水準可獨挑大樑。一番話疑似非自願離開民視，令外界認為頗有弦外之音，許多人也紛紛湧入貼文下方留言：「離開並不是妳的選擇？難道是被離職！」、「副總好可惜，愛妳」、「沒有胡婉玲，就等於沒有台灣演義」、「婉玲姐加油打氣，人生的舞台，自己決定！」胡婉玲1997年4月民視上任，當時職務為專案召集人兼主播。2002年9月升新聞部經理，2017年3月公司組織架構調整，升為新聞傳播群副總經理迄今。長期以來胡婉玲被視為民視的大台柱，曾擔任新聞台《新聞觀測站》、《台灣演義》製作人、主持人，還曾主持《頭家來開講》等節目，親自率領民視新聞團隊到北韓採訪，近距離接觸北韓百姓，27年來對民視的付出有目共睹。