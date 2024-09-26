徐乃麟被爆嗆聲楊繡惠！臉書慘遭酸「少嘴賤」　本人硬起來喊告

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▲楊繡惠在臉書上控訴，指出有X哥對她出言辱罵，事後網友認為這名X哥就是徐乃麟。（圖／楊繡惠 臉書）

▲徐乃麟槓上網友，和酸民們打起口水戰。（圖／徐乃麟 臉書）

59歲的台灣女星楊繡惠日前在臉書上發文，曝光自己上某綜藝節目錄影，但卻被X哥飆罵：「妳最賤！」讓她氣到表示再也不會上該節目，而外界也瘋猜這名X哥疑似就是知名主持人徐乃麟，引發熱議，對此徐乃麟本人也出面回應，表示那都是節目效果，自己平常都很照顧楊繡惠，還撂下狠話：「那以後就不開玩笑好了。」但網友卻不願買單，跑到徐乃麟的臉書留言砲轟：「少嘴賤。」而他也槓上網友，怒喊：「信不信我告你！」還原事發經過，楊繡惠昨（25）日在臉書上發出長文：「從今天開始有一個節目我不上了，去上他節目還要被罵你（妳）最賤，大家都是人生父母養，到現在我都過不去。」更直接怒嗆：「不要太過分了，沒上你節目我不會死，還要被羞辱有你在我這，我可以不要來嗎？」她強調自己已經60歲不想再受侮辱：「他自己不對都可以，別人不對就要被他罵到死，為什麼？」疑似就是暗指徐乃麟。對此，徐乃麟非常不滿，表示在錄影過程中大家都是在開玩笑，都是節目效果，如果有不能接受的情況，就應該當下反應，：「節目中她如果不高興，可以錄完以後，私下跟我說，不懂她為什麼要寫臉書。」最後更強調自己很照顧楊繡惠，都會給她機會上節目，在台中投資電視台，也都會找楊繡惠來主持。沒想到事情曝光後，有網友跑到徐乃麟的臉書上留言砲轟：「生日替自己多許一個少嘴賤到處嗆人願望吧。」對此，徐乃麟也出言警告：「你嘴賤就小心一點我告你，不相信你試試看」、「有種你再嗆看看」讓該網友生氣回應：「發個勸世少嘴賤嗆人被說要喊告？我造謠、抹黑、誹謗、人生攻擊侮辱誰了嗎？」