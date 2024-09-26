交通部長陳世凱：今年行人意外死亡率盼降7%　2030年前達50%

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▲交通部長陳世凱在立法院交通委員會針對國民黨立委廖先翔質疑，表示今年目標減少7%行人意外死亡率。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

東海大學女大學生遭到巴士撞上身亡，喚起民眾再度關注「行人地獄」議題，交通部長陳世凱今（26）日在立法院交通委員會進行專題報告並備質詢，針對立委質疑，今年上半年行人死亡人數相比去年同期不降反升，回應交通部目標今年減少7%行人意外死亡人數，希望2030年前減少50%。國民黨立委廖先翔指出，政府近年投入上百億元經費精進行人安全事宜，但有統計數據提到，今年上半年行人死亡人數相比去年同期不降反升，認為應該檢討為何成效不彰，應該針對族群、年齡比例、樣態等逐一對症下藥，特別是對特殊情境，降低高風險者在高風險時段遭遇危險，他也詢問陳世凱，「你在就任後的半年內，有沒有給自己一個相關的目標？」陳世凱回應，行人意外死亡當中，本身是駕駛人、行人的違規占比達到40%，而且長者大於年輕人，約有40%、機車多過汽車，約有60%，時間則以上午的6時至8時，多是上班、上課的時段，因此如何降低發生事故才是關鍵，交通部目前推行的措施包括人行道退縮工程、路標明顯化、行人早開時相。另外，陳世凱指出，交通部針對用路人宣導的預算增加許多，除了在網路、電子產品投放相關影像，未來也在電視、紙本的投放廣告。不過，陳世凱說明，要在短期內快速解決行人意外死亡問題，其實沒有那麼容易，但是政府目標是在2030年前，行人意外死亡減少50%，至於今年期盼能比去年減少7%。